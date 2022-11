Aplazan audiencia de condena del empresario Carlos Mattos por quebrantos de salud

Aunque este jueves se esperaba que un juez de la República sentenciara nuevamente a Carlos Mattos por el caso Hyundai, por el soborno del entonces juez Reinaldo Huertas, la audiencia se aplazó porque el empresario se encuentra en la enfermería.



En conversación con Colprensa, su abogado Jesús Albeiro Yepes aseguró que después de dictarse la decisión de ayer que lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión, Mattos se sintió mal, no pudo dormir posiblemente por problemas estomacales y se encuentra en la enfermería.



La condena mantiene la pena que se le había fijado originalmente a Mattos, a pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la primera decisión porque no se había investigado si el empresario incrementó su patrimonio de manera ilegal. Tras encontrar que no hubo dicho incremento, el juez insistió en mantener la condena.



En esta decisión el Juez rechazó las peticiones de Mattos y su defensa en las que buscaban que se anulara toda la actuación penal, además de una retractación de cargos. “No es viable aceptar la retractación que hiciera el procesado ni anular la diligencia como lo pretende el defensor”, dijo el juez durante la diligencia.



Ante esta decisión el abogado Yepes dijo que apelara esta condena. “La defensa insistirá en que la Fiscalía debe cumplir con lo que acordó con él. Vamos a insistir ante el Tribunal en que acá unos vicios graves que ameritan la nulidad y que la pena sea la acordada”.



Mattos es investigado desde 2016, cuando la casa matriz de Hyundai en Corea rompió relaciones luego de 25 años con la casa automotriz en Colombia, de la cual él era su representante en territorio nacional. El empresario asumió una batalla legal en la que al poco tiempo se advirtieron irregularidades que él mismo confirmó en audiencias públicas luego de ser extraditado de España.



Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A., contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.