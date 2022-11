"Es frustrante": habló la mujer agredida por el periodista Juan Fernando Barona

Luego de que Noticias Uno y las autoridades tomaran las medidas respectivas sobre la agresión del periodista Juan Fernando Barona a su exnovia, en un hecho que quedó registrado en videos; la mujer rompió el silencio y se pronunció sobre el caso.



La exnovia del comunicador que fue golpeada y arrastrada, expresó su frustración después de que Juan Fernando Barona publicara en su cuenta de Twitter que la mujer lo agredió, y sostuvo que lo hizo en defensa propia.



“Es muy frustrante como Juan Fernando dice que yo lo agredí y muestre fotos de sus heridas, cuando claramente me estaba defendiendo dentro del ataque, sumado a que diga que es un tema de su intimidad, cuando la violencia intrafamiliar debe discutirse y combatirse desde el ámbito público”, precisa la mujer.



Además, agradeció el apoyo que ha recibido y detalló que ya había denunciado los hechos ante la Fiscalía General y la Comisaría de Familia, donde está última le dio una medida de protección a su favor.



​Asimismo, contó que "días después de la agresión me puse en contacto con las abogadas de la Red Jurídica Feminista para su asesoría y son ellas quienes me representan. La semana anterior tuvimos audiencia en Comisaria de Familia y allí, tras revisar las pruebas aportadas, la comisaria resolvió mantener la medida de protección a mi favor, ordenándole a Juan Fernando cesar cualquier acto de violencia, así como mantenerse alejado".



Cabe recordar que este hecho se presentó el pasado 14 de octubre, según el registro de la cámara de seguridad de los videos que se hicieron virales en redes sociales. Además, se debe anotar, que en este suceso no solo participó Barona, sino que había otro hombre, que ayudó a arrastrar a la mujer.



A su vez, la exnovia del periodista indicó que debido a la agresión ha tenido recibir ayuda psicológico. Y finalmente, exigió que "las autoridades judiciales inicien las investigaciones y recolecten todas las pruebas pertinentes para garantizar un fallo justo con enfoque de género, sin dilaciones ni manipulaciones mediáticas", según dice el informe de las representantes de la víctima.