Álvaro José Carvajal Vidarte

El año pasado, más de 60 menores de edad habrían sido reclutados en Cali por grupos armados. Esta cifra se conoció este viernes, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, fecha en la que se sensibiliza sobre el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes.



De hecho, aunque los índices de la Unidad para las Víctimas evidencian que el Valle no está entre los territorios con mayor incidencia de este fenómeno, el histórico del Registro Único de Víctimas, RUV, registra que en el departamento más de 260 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento infantil ilícito.



Incluso, un informe del Icbf precisó que el año pasado en el departamento hubo varios casos de desvinculación de menores de edad de diferentes grupos armados. Según el reporte, tres casos se registraron en el municipio de Florida y uno más en Jamundí.

En el caso de la capital del Valle, la Personería Municipal de Cali detalló que durante el 2020, en la ciudad se reportaron aproximadamente 67 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados y además, durante el mismo lapso, cinco menores fueron recibidos por desvinculación de grupos armados.



Asimismo, el Organismo de Control indicó que en lo que va corrido de este año ya recibieron un caso de desvinculación infantil a un grupo armado e igualmente, ya han atendido cinco registros de menores de edad que habrían sido reclutados forzosamente en la zona urbana de la capital del Valle.



Al respecto, el personero de Cali, Harold Cortés, manifestó que el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes es una problemática que es ejecutada no solo por grupos armados organizados, sino también por bandas delictivas que buscan vincular a los menores a la comisión de diferentes delitos como hurto y homicidio.



“Hay varias formas de reclutamiento, está el forzado, que en muchas ocasiones ocurre cuando se llevan a los menores bajo amenazas de que si no se vinculan a determinado grupo, atentan contra sus seres queridos. Pero también está otro que no implica violencia y es el reclutamiento que por el entorno se ha normalizado y por lo tanto, este llega a ser voluntario”, acotó Cortés.



Y agregó que “este es un tema que en la ciudad no ha sido reconocido como debe ser. Los jóvenes piden acompañamiento del Estado; el oriente de la ciudad es un sector donde hemos encontrado este tipo de fenómeno, hay que prestarle atención a todos los sectores vulnerables a la violencia”.

Incluso, el concejal Fernando Tamayo expresó que aunque se cree que el reclutamiento infantil solo se presenta en los territorios rurales, en la capital del Valle hay varios sectores que tienen problemas de reclutamiento de menores de edad.



“En la ciudad hay comunas que sí tienen estos problemas de reclutamiento. Desde hace un poco más de un año en el sector de Llano Verde se estaba presentado una situación, llegaban personas en carros lujosos a persuadir a los menores para reclutarlos y aquellos que se resistían a esto eran obligados a desplazarse”, dijo Tamayo.



Es por eso que, con el fin de prevenir que los menores sean reclutados e instrumentalizados para la comisión de delitos, en Cali se firmó este viernes un pacto por medio del cual las autoridades se comprometieron con la ciudadanía a implementar estrategias para erradicar los flagelos que atentan contra la integridad y vida de la niñez.



Según mencionó la Policía, en cooperación con el Icbf, la Personería Municipal y la Alcaldía, este viernes se implementó en Llano Verde, en el oriente de Cali, la estrategia ‘Abre los Ojos’, que busca concientizar a la comunidad sobre los delitos en los que se puedan ver inmersos los menores como víctimas.



Frente a ello, la jefa del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, teniente Adriana Corrales, dijo que “se están realizando actividades con las que se busca rechazar el reclutamiento infantil. Estamos comprometidos a continuar realizando actividades preventivas en zonas donde se han denunciado hechos victimizantes en contra de los menores de edad”.

Panorama nacional

Este viernes, diferentes organizaciones y entidades nacionales no solo conmemoraron el Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que además, presentaron estrategias para la prevención y erradicación de este delito, del que cada año menores de edad son víctimas.



Al respecto, el director nacional de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, explicó que en el país se están fortaleciendo todos los esquemas de prevención de este fenómeno y se están mejorando los entornos protectores para las 8.433 personas que, según el Registro Único de Víctimas, RUV, desde 2012 han sido damnificadas.

De igual manera, precisó que las estadísticas del RUV evidencian que de ese total de víctimas, el 68 % son hombres y el 32 % mujeres. Y además, detalló que Putumayo, Cauca, Caquetá, Nariño, Arauca, Meta, Tolima y Antioquía son los departamentos que registran las cifras más altas de reclutamiento infantil.



“Quienes cometen este delito están en la ilegalidad, son grupos que buscan el fortalecimiento de sus estructuras con el propósito de ejercer control territorial. En este momento hemos indemnizado a 3.163 personas que denunciaron que en algún momento de su niñez o adolescencia fueron víctimas de reclutamiento”, acotó Rodríguez.



Y agregó que “entre 2018 y 2020 a nivel nacional hay registro de más de 300 personas que dieron su declaración como víctimas de reclutamiento infantil. Nosotros articulamos la oferta institucional para fortalecer los entornos, en algunas zonas del país tenemos internados en los que se garantiza la educación y la sostenibilidad alimentaria de los menores”.



Finalmente, la consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Gutiérrez, comentó que se está desarrollando la estrategia ‘Súmate por Mí’, que busca implementar 99 proyectos sociales para prevenir el reclutamiento infantil en 200 entidades territoriales.



“Como sociedad debemos entender que la protección temprana de los niños es la base de la formación de adultos comprometidos consigo mismos, con su familia y con los colombianos”, puntualizó Gutiérrez.

Otros datos

La Unidad para las Víctimas indicó que a nivel nacional 3163 víctimas ya han sido indemnizadas.



Para que una persona sea indemnizada, esta deber ser mayor de 18 años.



En este momento hay 193 víctimas que no han recibido la indemnización porque aún no son mayores de edad.