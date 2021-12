La Feria de Cali vuelve este año a la presencialidad y para celebrarlo no solo ofrecerá seis nuevos eventos, sino que además, llegará a todas las comunas y corregimientos para llevar fiesta, música y cultura a los propios y turistas que desde el próximo 25 de diciembre disfrutarán de ella.



En este 2021 la Feria de Cali trae espectáculos que no se habían realizado en el pasado, entre ellos la 'Gran Verbena Salsera del Oriente', la 'Feria Rural y Comunera', el concierto 'Cali Incluyente', así como 'La Fiesta de Mi Pueblo'. En total habrá cerca de 63 eventos, de los cuales el 95% se podrán disfrutar de manera gratuita.



La Feria de Cali 2021 llega con el 'Corazón de la Feria' o Calle de la Feria un espacio que estará ubicado entre la diagonal 29 con autosur, recorrerá el puente peatonal de colseguros así como la 39 con 9 prácticamente haciendo un perímetro a la unidad panamericana.



Sábado 25 de diciembre

Evento: Salsódromo

Hora: 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Corredor del Corazón de la Feria



Se instalará una pista de baile para que los asistentes disfruten de una manera más interactiva. Habrá cerca de 8 carrozas presentes con 2.600 artistas, entre bailarines y músicos.



En el marco del espectáculo se presentará la agrupación de Mauro Castillo, así como las orquestas La Fuga y Son Tacones. El desfile también tendrá la presencia de 'Son de Villa', la orquesta conformada por personas privadas de la libertad de la cárcel Villahermosa.



Evento: Gran Verbena Salsera del Oriente

Hora: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Lugar: Polideportivo Mariana Ramos



En el evento, que tendrá entrada libre, se presentarán Willy García, Orquesta Vareo, Frilky Flow y Calibre.



Evento: Feria Rural y Comunal

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Comuna 16, La Paz, Pichindé, Montebello, Saladito y La Buitrera

Domingo 26 de diciembre

Evento: 'Jubileo 30' Melómanos y Coleccionistas

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Canchas Panamericanas



Evento: Gran Verbena Salsera del Oriente

Hora: 3:00 p.m. a 1: a.m.

Lugar: Polideportivo Mariano Ramos



Evento con entrada libre, se presentarán La 16 Orquesta, Real Black, Son 21 y Mauro Castillo.



Evento: Feria Rural y Comunal

Hora: 1:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Comuna 2, Comuna 6, Comuna 4, Comuna 5, Villa Carmelo y La Elvira.



Evento: La Fiesta de Mi Pueblo

Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Carrea 70 a la Carrera 56



Evento: Cali Incluyente 'Ciudad de Todes'

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Museo la Tertulia

Lunes 27 de diciembre

Evento: Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Calle de la Feria



Evento: Ciudad Alegría

Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Antiguo Club San Fernando



Evento: Gran Verbena Salsera del Oriente

Hora: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Lugar: Polideportivo Mariano Ramos



Evento: Feria Rural y Comunal

Hora: 1:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Comuna 9, Comuna 10, Comuna 11, Comuna 14, Comuna 15, Pance



Evento: 'Jubileo 30' Melómanos y Coleccionistas

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva Jaime Aparicio: Estadio de Atletismo Pedro Grajales



Evento: Día Andino

Hora: 9:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lugar: Parque artesanal Loma de la Cruz



Evento: Cali Incluyente 'Ciudad de Todes' - Fiesta Electrónica

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Museo la Tertulia



Evento: Otros eventos

Hora: A partir de las 3:00 p.m.

Lugar: Plazoleta a la Feria - Plazoleta Jairo Varela



Evento: Súper Megacentro

Hora: 7:00 p.m. a 4:00 a.m.

Lugar: Estadio Pascual Guerrero



Evento: Ciudad Alegría

Hora: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Antiguo Club San Fernando



Martes 28 de diciembre

Evento: Cali Viejo

Hora: A partir de las 2:00 p.m.

Lugar: Calle de la Feria



Evento: Gran Verbena Salsera del Oriente

Hora: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Lugar: Polideportivo Mariano Ramos



Evento: 'Jubileo 30' Melómanos y Coleccionistas

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva: Estadio de Atletismo Pedro Grajales



Evento: Cali Incluyente 'Ciudad de Todes'

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Museo la Tertulia



Evento: Otros eventos

Hora: 6:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Plazoleta a la Feria - Plazoleta Jairo Varela



Evento: Feria Rural y Comunera

Hora: 1:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Comuna 7, Comuna 8, La Leonera, Los Andes, Golondrina y Navarro



Miércoles 29 de diciembre

Evento: Ciudad Alegría

Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Antiguo Club San Fernando



Evento: Concierto Tropical

Hora: 5:00 p.m. a 2:00 a.m.

Lugar: Museo la Tertulia



Evento: Gran Verbena Salsera del Oriente

Hora: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Lugar: Polideportivo Mariano Ramos



Evento: Fiesta Urbana

Hora: 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Plazoleta a la Feria - Plazoleta Jairo Varela



Evento: 'Jubileo 30' - Melómanos y Coleccionistas

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Estadio de Atletismo Pedro Grajales



Evento: Cali Incluyente 'Ciudad de Todes'

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Museo la Tertulia



Evento: Feria Rural y Comunera

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Comuna 12, Comuna 13, Comuna 17, Comuna 21, Felidia y El Hormiguero

Jueves 30 de diciembre

Evento: Calle de la Feria

Hora: 5:00 p.m. a 2:00 a.m.

Lugar: Calle de la Feria



Evento: 'Jubileo 30' - Melómanos y Coleccionistas

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Unidad Deportiva: Estadio Atletismo Pedro Grajales



Evento: Calidad Incluyente 'Ciudad de Todes'

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Museo la Tertulia



Evento: Feria Rural y Comunera

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Comuna 1, Comuna 3, Comuna 18, Comuna 20, Comuna 22 y Castilla



Evento: Gran verbena Salsa del Oriente

Hora: 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Lugar: Polideportivo Mariano Ramos