'Calle de la Feria' se traslada a la Autopista con 39; critican "improvisación" de Alcaldía

El gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, confirmó que la calle de la Feria de Cali se realizará entre las carrera 32 hasta la 39 con Autopista y cruzando hacia la Calle Novena.



La decisión se tomó luego de la protesta de los habitantes de la Comuna 17 que rechazaron la instalación de las graderías en la Autopista con 66. Ellos argumentaron que el Municipio no había hecho suficiente socialización del proyecto y que tapar la vía afectaría los negocios de la zona que apenas empiezan a recuperarse.



Según el gerente de Corfecali, Argemiro Cortes, sí hubo socialización del tema con la comunidad, pero destacó que una parte de los habitantes se mostró en desacuerdo y para evitar las confrontaciones se determinó cambiar el lugar.



“Decidimos que la Calle de la Feria se realizará en la Autopista arrancando en la carrera 32 hasta la 39 y toma la Calle Novena. Es el perímetro de las Canchas Panamericanas y allí sino afectamos a nadie”, afirmó el funcionario.

Agregó que ya se han adelantado conversaciones con algunos veedores y representantes de ese sector y que no habría inconvenientes para realizar los tradicionales desfiles de la feria como el Salsódromo y el Cali Viejo, en ese lugar. “Lo que hemos hablado es que no hay problema, pero debemos levantar unas actas y concertar, sobre todo con la comunidad del sector de la 39, pero creemos que este es el sitio más conveniente porque no afectaría muchos negocios o viviendas”.



La gradería para observar los desfiles de la Feria de Cali y los conciertos se ubicará solo en un lado de la calle. El otro estará libre para que las personas puedan ver los espectáculos de forma gratuita, informó Corfecali.

¿Hay improvisación?



La situación que se vivió esta semana ha sido cuestionada por algunos sectores que consideran que hay improvisación en la Administración Municipal.



Para el concejal Roberto Ortiz es inaudito que estas situaciones se presenten, ya que desde hace tiempo se debió contar con la debida planificación para no estar con afanes de último momento.



“Como siempre esta Administración Municipal está improvisando y con ocurrencias, ¿cómo es posible que viene a colocar las graderías para la calle de la Feria ya transcurrido casi la mitad del mes de diciembre y sin haberle socializado ni consultado con la comunidad? Esto hizo que hoy en día le tocara recoger todo eso y llevarse las graderías para otra parte”, dijo Ortiz.



De igual manera el cabildante recordó que hay un espacio de 40 hectáreas, donde anteriormente funcionaba el relleno de Navarro, el cual podría ser acondicionado y utilizado para futuros eventos masivos de la ciudad y así no tener que pasar por estos percances.

“Podría ser el escenario multipropósito que la ciudad necesita. Pero, es lamentable que el Alcalde apenas a mediados de diciembre esté haciendo el alumbrado y la instalación de graderías para la Feria de Cali”, aseveró Ortiz.



Por otra parte, el subsecretario de Inspección Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, recalcó que todos los procesos de escogencia para los escenarios de la Feria se hacen con previa socialización con la comunidad.



“Lo bueno de las reuniones que hemos adelantado es que estamos trabajando de la mano de la gente y la Alcaldía, con el propósito de hacer los eventos de ciudad con el menor impacto posible y que contribuyan a la reactivación de la región que es lo más importante”.



Asimismo, Dranguet afirmó que sostendrá una reunión el próximo jueves con los habitantes de la comuna 17, para así “atender situaciones que tiene la comunidad de la 66 y otros sectores comerciales, frente a los impactos que tendrían por los eventos masivos”.

Para recordar

La Feria de Cali contará con 63 eventos en los que reunirá alrededor de 10.000 artistas.



Todos los eventos podrán tener el 100% de aforo, siempre y cuando los asistentes presenten su carné de vacunación con dos dosis.