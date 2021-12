Desmontan graderías instaladas para la Feria en la Autopista Suroriental, tras protesta

Autoridades desmontan este martes las graderías instaladas para la Feria de Cali sobre la Autopista Suroriental, luego de que los habitantes del sector manifestaran su descontento el lunes.



El País pudo constatar que se ordenó por parte de Corfecali el desmonte de más de 10 cuadras de gradería, y a la espera de un pronunciamiento oficial, se desconoce la nueva ubicación de estas.



Cabe recordar que estas graderías serán instaladas para el Salsódromo, el desfile de Cali Viejo, el desfile de Carros Antiguos en el marco de la versión 64 de la Feria de Cali.



La idea inicial del recorrido de la Feria sobre esta vía es que fuera de 1.100 metros, comprendidos entre las calles 56 y 70, sobre la Autopista Suroriental.

#AEstaHora realizan desmonte de las graderías en la Autopista Suroriental tras quejas de la comunidad que habita en el sector. Este es el panorama.



Video: Raúl Palacios / El País pic.twitter.com/zlmKKUqu5u — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 14, 2021

"Tenemos que escuchar siempre a la gente": alcalde Ospina

El alcalde Jorge Iván Ospina se manifestó sobre el desmonte de las graderías sobre la Autopista Suroriental, que estaban siendo instaladas para la Feria de Cali de este año.



El mandatario se mostró comprensivo con las personas que manifestaron su descontento, lo que generó el posterior desmonte de las estructuras.



"Tenemos que escuchar siempre a la gente, si la comunidad no quiere que adelantemos el Salsódromo en su espacio, pues tendremos que tratar de identificar un nuevo espacio. Debo decir que es muy difícil hoy tener consensos, una parte de la población no lo quiere, otra sí lo quiere y nos ponen en un dilema. Estamos revisando opciones, queremos que el Salsódromo siga siendo un espacio de encuentro, de movilización cultural y económica y quisiéramos que la gente fuera tolerante al respecto", expresó.



Según Ospina, los habitantes del sector manifestaron que la movilidad y el ruido excesivo que conlleva realizar parte de la Feria en ese sector, es el factor fundamental de su descontento.



"Estamos buscando opciones. No me atrevería a decir algo ahora. Previamente se había tenido un consenso, entendemos que ahora hay un disenso y necesitamos construir una solución", afirmó Ospina sobre esta nueva polémica en torno a la realización de la Feria de Cali en esta zona de la ciudad.

Descontento entre los habitantes del sector

Un grupo de ciudadanos y habitantes del sector de la Autopista Sur con Carrera 66 y 67 protestó el lunes por la instalación de graderías en el sector para la Feria de Cali.



Según los manifestantes, estas estructuras afectan sus negocios y movilidad. Además no se realizó la debida socialización del proyecto.



En horas de la tarde, al sector se dirigió personal de la Alcaldía de Cali para dialogar con las personas que se encontraban manifestándose en la zona.



La movilidad en el sector se vio afectada por un momento, debido a que los ciudadanos bloquearon parte de la vía pero posteriormente se normalizó.