¿En qué lugares exigirán desde hoy el carné con las dos dosis?, vea el abecé de la nueva medida

A partir de hoy se exigirá el esquema completo de vacunación contra el covid para ingresar a establecimientos y eventos de gran afluencia de público. Hasta ayer la medida era obligatoria pero solo se exigía una dosis.



A propósito de la situación del Valle del Cauca y Cali, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, aseguró que la decisión se toma pensando en evitar un aumento de casos y un eventual cuarto pico con nueva alza de muertes, pues aunque las condiciones epidemiológicas del departamento y la capital son favorables, aún falta una población considerable por vacunar.



Y si bien el pasado domingo se logró la meta de inmunizar al 75 % de la población caleña contra el covid, apenas hay una cobertura del 54 % con el esquema completo, según la Secretaría de Salud.



Estas son algunas dudas comunes alrededor de la nueva exigencia del carné en la capital vallecaucana y su respuesta por parte de las autoridades.

¿En qué escenarios es obligatorio presentar el esquema completo?



Los establecimientos que deben cumplir con la medida son todos aquellos que impliquen asistencia masiva: bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, escenarios deportivos, parques de diversiones y museos.



Pero lo mismo ocurrirá en eventos masivos, como el Petronio Álvarez, que se celebrará entre este jueves y domingo, y la Feria de Cali; al igual que en los conciertos organizados por privados. También será obligatorio presentar el carné para ingresar al alumbrado navideño.

¿A partir de qué edad es obligatorio?



Mientras los mayores de 18 años deberán contar con el esquema completo para ingresar a establecimientos y eventos de ocio a partir de hoy 14 de diciembre, la medida funcionará para los mayores de 12 años desde el 28 de diciembre. Es decir, los menores de 12 años quedan exceptuados de esta obligación.

¿Se puede presentar una foto del carné de vacunación?



Hay tres opciones para demostrar que se tiene con el esquema completo de vacunación. Primero, enseñar el carné digital, que se descarga en la página de https://mivacuna.sispro.gov.co/. Segundo, mostrar una foto del carné en el celular y compararlo con la cédula. Y tercero, enseñar el carné físico.



Sin embargo, para Manuel Pineda, presidente regional de Asobares, ha habido casos de clientes que pese a haberse vacunado, las plataformas para descargar el carné a veces no están actualizadas.

Hasta el próximo 15 de enero el horario de la rumba en Cali se extenderá hasta las 5:00 de la mañana, según anunció la Alcaldía, por razones de reactivación.

Si en la primera dosis me apliqué Pfizer, pero no hay disponible este biológico, ¿puedo ponerme la dosis de otra casa farmacéutica?



No, las combinaciones entre vacunas solo es posible con la tercera dosis, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud. En estos momentos hay disponibilidad de AstraZeneca, Sinovac, Janssen y Moderna en la ciudad.

¿Desde cuándo empezarán a regir las restricciones para los viajeros?



También desde hoy. Los extranjeros no residentes, o sea turistas, deberán tener el esquema completo para ingresar a Colombia, pero si solo tienen una dosis o no han pasado 14 días desde que se pusieron la primera vacuna, deben presentar una prueba PCR negativa con 72 horas de anticipación. Mientras tanto, los colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos deben tener el esquema completo o si no han sido vacunados, están obligados a presentar una prueba PCR negativa.

¿Cómo ha sido el cumplimiento de la norma por parte de los negocios?



Por el momento solo ha sido cerrada una discoteca en el barrio El Peñón, oeste de Cali, por aglomeraciones y no exigir el carné de vacunación a los asistentes, por lo que el gremio nocturno ha cumplido con la medida.

Vacunas disponibles



Los biológicos disponibles en Cali son primeras y segunda dosis de AstraZeneca y Moderna, así como 20.000 unidades de Janssen, que por solo una dosis ya constituye el esquema completo.



Por ende, no hay disponible Pfizer ni en Cali ni en el resto de Colombia. Se está a la espera de que llegue un nuevo lote al país y se distribuya por el MinSalud.