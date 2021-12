La Feria de Cali 2021 será el regreso de la tradicional fiesta de los caleños a la presencialidad, y uno de los eventos más esperados es el Superconcierto.



Propios y visitantes podrán volver a cantar a todo pulmón los temas de los artistas que estarán en el espectáculo y que prometen brindarle a los asistentes una velada inolvidable.



J Balvin encabeza la lista de artistas ‘de lujo’ que el próximo 27 de diciembre pondrán a cantar, bailar y vibrar a todos en el estadio Pascual Guerrero, Cali quiere dejarle claro al mundo que son potencia en cuanto a la rumba y espectáculos de altura.



Jessi Uribe, Silvestre Dangond, Paola Jara, el Binomio de Oro, Guaycán Orquesta, el Gran Combo de Puerto Rico y muchos artistas y agrupaciones más, estarán presente para este Superconcierto, caracterizado siempre por tener un cartel de grandes artistas para el segundo día de Feria en Cali.

La boletería ya está disponible, con precios que van desde los $65.000 hasta los $13.100.000, y se puede comprar en línea a través del sitio web de Colboletos.



Las entradas se pueden adquirir también en los 14 puntos físicos ubicados en Cali y Palmira.



Se espera que este evento represente una fuente importante para la reactivación económica de la ciudad, pues generaría cerca de 800 empleos directos.

El Superconcierto de la Feria de Cali 2021 será el 27 de diciembre, en el estadio Pascual Guerrero.

J Balvin sigue en el cartel



A pesar de que colectivos y organizaciones de mujeres pidieron el pasado 6 de diciembre apartar del superconcierto a J Balvin, por considerar que las letras de las canciones del artista perpetúan "violencias simbólicas machistas y racistas", el cantante paisa sigue haciendo parte del cartel.



Cabe recordar que, ante los reclamos, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó que esta situación no era de su competencia pero que estaba de acuerdo con que ninguna persona asistiera al evento.



“Estaría de acuerdo con que nadie les compre una boleta y no se traslade la responsabilidad a la Alcaldía, la responsabilidad la debe tener el público que conociendo el sexismo que existe en ese relato, no participe de un evento de esta característica”, dijo el mandatario local en un diálogo con Blu Radio.