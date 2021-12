Colectivos de mujeres piden cancelar concierto de JBalvin en la Feria de Cali

Más de 10 redes, colectivos y organizaciones de mujeres radicaron este lunes un derecho de petición para que no se lleve a cabo el concierto del cantante JBalvin, que está programado para realizarse este 27 de diciembre en el marco de la Feria de Cali.



La solicitud, que fue dirigida a la Alcaldía de Cali, Corfecali y Araujo Moncada Eventos, quienes son los organizadores del espectáculo, busca que se cancele la presentación del artista porque "en la ciudad no pueden tomarse a la ligera y no deben ayudar a perpetrar violencias simbólicas machistas y racistas".



Nancy Faride Arias Castillo, una de las voceras de este derecho de petición habló con El País y argumentó que “la preocupación radica en que según la Fiscalía y Medicina Legal han declarado que, en los últimos 10 años, Cali ha sido una de las ciudades más violentas contra las mujeres y las niñas”.

Además de esto, fue enfática en que “tener a una figura como J Balvin, que genera unos contenidos violentos, que condenan a jóvenes generaciones a tener comportamientos de subvaloración hacia las mujeres y hacia nuestros cuerpos, no contribuye en nada a enfrentar este problema”.



Uno de los más reciente escándalos en los que estuvo involucrado este cantante fue con la canción y el video ‘Perra’, que terminó con el retiro del producto de YouTube y varias redes de reproducción por su contenido ofensivo hacia las mujeres y comunidades afro del país.



De igual manera, los firmantes aseguran que se debe tener responsabilidad en la realización de eventos grandes como la Feria de Cali, donde se puede socializar la ridiculización, banalización y la justificación de las violencias contra las mujeres.

Por su parte, Rosa Elvira Castillo, otra de las voceras de este movimiento fue enfática en que “las mujeres de Cali estamos indignadas con la noticia reciente y reiterativa de la presentación del reguetonero J Balvin en la ciudad. Creemos en una alegría y en una ciudad de feria que reconozca definitivamente que es necesario pensar en nosotras las mujeres”.



Asimismo, añadió que “Cali es una ciudad mayoritariamente de mujeres. Creemos firmemente que debemos ser respetadas y que cualquier hecho que se consolide en la ciudad un hecho de paz, que eliminen los discursos y las prácticas machistas, racistas y violentas contra nosotras las mujeres”.