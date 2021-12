'Citas clandestinas', el reciente éxito de Guayacán que está sonando en todo Cali

Guayacán Orquesta, la tradicional orquesta salsera de Cali, se encuentra promocionando su más reciente sencillo, que ya se escucha en emisoras de toda la ciudad y en plataformas digitales.



Se trata de 'Citas clandestinas', una canción nacida de una historia real, según cuenta 'Nino' Caicedo, compositor de Guayacán.



Caicedo comenta que al leer un un post en Facebook que un internauta había dejado para sus seguidores y amigos, quedó impactado.



“Desde el primer momento que vi esa historia en Facebook contada por su protagonista me conmovió y a la vez me inspiró. Estoy casi seguro que muchos se identificarán con esa historia de amor y traición, pero a la vez de dignidad y respeto", aseguró el maestro.



"No me llames ni me escribas más"

La publicación que tanto dejó pensando a Caicedo comenzaba con las siguientes palabras: "Hoy quiero contarles que mi ex Angélica inició una relación pocos días después de haber terminado nuestra relación, algo que es válido y tiene todo el derecho. Y si ya venía hablando con él es problema de ella, no mío. Ella es quien queda mal".



Acto seguido, puntualizaba: "Aquí la cuestión es que estoy sorprendido de su descaro de llamarme varias veces para preguntarme si aún la amo, si quiero volver con ella, si le doy tiempo para que deje a su pareja y vuelva conmigo. Contigo no volvería jamás y respeta a tu pareja actual. No le seas infiel. Valórate. Y no me llames más ni me escribas más".



Caicedo "no dejaba de pensar" en la publicación, por lo que decidió tomar papel y lápiz y plasmarla en la canción 'Citas clandestinas', un tema que capta la esencia de ese romance fallido.



La sonoridad de esta historia estuvo a manos de Alexis Lozano y leyenda cubana, Manolito Simonet, quienes con el piano le dieron ese ritmo que la caracteriza y reflejaron lo que el maestro 'Nino' quiso expresar.



Lea también: 'Epa Colombia' invadió carril de Transmilenio y se estrelló: "nos perseguían hombres armados"

Cabe resaltar que la pandemia no ha sido un impedimento para la orquesta, quienes en el 2020 y 2021 han generado temas como 'Bogotá salsera' o 'Quiéreme o déjame', los cuales harán parte junto con 'Citas clandestinas', del álbum titulado 'Sin par', el cual próximamente estará en todas las plataformas y medios radiales.