"Estaría de acuerdo con que nadie les compré una boleta": Ospina sobre concierto de J Balvin

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló sobre el derecho de petición firmado por 10 colectivos y movimientos de mujeres, para que no se llevara a cabo la presentación del reguetonero J Balvin en el Súperconcierto de la Feria. Este documento también iba dirigido a Corfecali y a la empresa Araujo Moncada Eventos.



Ante estos reclamos el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, explicó que esta situación no era de su competencia pero que estaba de acuerdo con que ninguna persona asistiera al evento.



“Estaría de acuerdo con que nadie les compré una boleta y no se traslade la responsabilidad a la Alcaldía, la responsabilidad la debe tener el público que conociendo el sexismo que existe en ese relato, no participe de un evento de esta característica”, dijo el mandatario local en un diálogo con Blu Radio.

Nancy Faride Arias Castillo, una de las voceras de este derecho de petición habló con El País y argumentó que “la preocupación radica en que la Fiscalía y Medicina Legal han declarado que en los último 10 años, Cali ha sido una de las ciudades más violentas contra las mujeres y las niñas”.



Además de esto, fue enfática en que “tener a una figura como J Balvin, que genera unos contenidos violentos, que condenan a jóvenes generaciones a tener comportamientos de subvaloración hacia las mujeres y hacia nuestros cuerpos, no contribuye en nada a enfrentar este problema”.



Por su parte, las directivas de Corfecali aseguraron que este es un evento privado en el que no se han invertidos recursos públicos. Además, de que en las próximas horas se iba a contestar el derecho de petición, tomando en cuenta la posición de todas las partes.

“Somos muy respetuosos y esta feria quiere ser incluyente por lo que entendemos las razones de las señoras que han mandado el derecho. La empresa que ganó hacer este concierto presentó su programación y él corre el riesgo con la venta de boletas y patrocinio. También debemos someternos a los derechos del artista y el empresario”, explicó Argemiro Cortés, gerente de Corfecali a Blu radio.



Cabe resaltar que, hasta el momento, la empresa Araujo Moncada Eventos no se ha pronunciado al respecto.