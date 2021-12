El alumbrado navideño de Cali se encenderá este martes 7 de diciembre sobre el Bulevar del Río, en su vuelta a la exposición permanente en la vía pública.



El recorrido se verá desde La Ermita y la Calle La Escopeta, atravesando la Calle Sexta, la Calle 15 y el Parque Uribe Uribe para finalizar en la plazoleta del CAM, en donde se encontrará el Niño Dios.



También podrán observarse instalaciones sobre la Calle 5, desde el sector de Comfenalco hasta la Biblioteca Departamental, en la Loma de la Cruz, el Parque Panamericano, la Unidad Deportiva Alberto Galindo, el Parque de la Horqueta, la Alameda de Siloé, así como en el Parque Longitudinal 72 W

En la noche de este lunes se realizaron pruebas en las instalaciones del alumbrado navideño en el Bulevar del Río. Así se verá a partir de este martes, cuando se enciendan las luces de manera oficial. pic.twitter.com/szFcd7B8DU — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 7, 2021

Este año los caleños podrán recorrer el alumbrado, teniendo en cuenta las precauciones contra la covid-19 y las medidas tomadas para mitigar el impacto en la salud de la ciudad. El País le cuenta los principales detalles para tener en cuenta y disfrutar del alumbrado navideño de Cali de este año:



¿Cuándo podré ver el alumbrado?

Las luces serán encendidas a diario desde las 6:30 p.m. y hasta las 11:30 p.m. desde este martes 7 de diciembre y hasta el 7 de enero de 2022



¿Tengo que estar vacunado para ir?

El carnet de vacunación y el uso del tapabocas serán obligatorios, tal como lo manifestó el Alcalde de la Cali, Jorge Iván Ospina: "queremos encuentros ciudadanos con bioseguridad, queremos que la comunidad se encuentre siempre y cuando esté vacunada. Vamos a ser muy estrictos en solicitar los carnet de vacunación".



¿Y si no me he vacunado?

Con el fin de facilitar el acceso y promover la inmunización la alcaldía municipal ubicó puestos de vacunación en el Bulevar del Río, a la altura de la Calle 8 y la Iglesia La Ermita.

¿De qué se va a tratar el alumbrado?

Más de 1.400.000 luces compartirán el mensaje "Te Queremos Cali", como se ha bautizado la construcción del alumbrado para estas fechas decembrinas.



En palabras del Alcalde, la temática del alumbrado fue creada “con el fin de reforzar los principios de la fraternidad, el respeto por la vida y los derechos humanos, un espacio que reconoce que Cali es un punto de integración de diferentes poblaciones".



¿Qué hay de la tecnología?

​La inauguración del alumbrado se llevará a cabo a través de un show de 'mapping' en la fachada del edificio Coltabaco, sobre el Bulevar del río, además se evidenciaran distintas estaciones donde resaltara la tecnología y el ingenio local.



“Tendremos un recorrido guiado por nuestros ‘reyes magos de Cali’ a través de diferentes estaciones relacionadas con las narrativas y tradiciones de Cali, las culturales, artísticas, gastronómicas y religiosas en esta época decembrina”, explicó Marco Vera, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm.



Ultiman detalles para la inauguación del alumbrado navideño en el Bulevar del Río, en Cali. Las luces se encenderán en este martes, día de las velitas.



🎥 Bernardo Peña / El País pic.twitter.com/BZRwDXiIil — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 7, 2021

Concurso en los barrios

Con la finalidad de promover la creatividad, la calidad artesanal, la educación ambiental, la imaginación y el impacto visual, Corfecali y la CVC evacuarán las creaciones de los barrios inscritos en el concurso de pesebres hechos por nuestra gente, el cual premiara hasta con $1.500.000 a los ganadores.