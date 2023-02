Video: Así reaccionó Marc Anthony cuando le gritaron 'JLo' en pleno concierto

Al salsero estadounidense, Marc Anthony, le recordaron a 'JLo' en pleno concierto. La simpática reacción del artista llamó la atención de los fanáticos que se encontraban en el escenario y de cientos de usuarios de redes sociales.



"Esta próxima canción en particular, cada vez que la veo (...) no sé, es algo que es sumamente especial", dijo el cantante, a lo que uno de los espectadores gritó 'para JLo', lo que llamó su atención.



El salsero mantuvo una relación con Jennifer López que dejó dos hijos mellizos, Maximilian y Emme. En 2011, a través de un comunicado la pareja hizo pública su separación.



"Hemos concluido todos nuestros asuntos de forma amistosa. Es un momento doloroso para todos los involucrados y apreciamos el respeto a nuestra privacidad", señalaron.



Ambos artistas se encuentran en nuevas etapas de sus vidas. El año pasado Jennifer López se casó con el actor Benn Afleck y, hace poco, Marc Anthony contrajo matrimonio con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, quien recientemente anunció que se encuentra embarazada.



Sin duda la relación de Marc Anthony y 'JLo' es muy recordada por sus seguidores. Por tal razón, no dudaron en recórdarselo en el escenario.



El hecho le causó gracia al artista. " Ojo que estoy activo", dijo, haciendo referencia a su actual matrimonio.













Esta fue la reacción de Marc Anthony cuando le mencionaron el nombre su exesposa Jennifer López en medio de un concierto, en donde también estaba presente su actual esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira.



🎥 Tomado de redes sociales pic.twitter.com/UbHRCIjrA0 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 15, 2023