¿Del amor al odio? Shakira canta 'tal vez yo mate a mi ex' en San Valentín

La barranquillera Shakira aparece en la fecha de San Valentín cantando la canción Kill Bill, interpretada por la estadounidense SZA.



En la cuenta oficial de Instagram de la artista, se puede ver el vídeo en el que ella se encuentra limpiando el piso con un trapeador y va coreando “I might, i might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, i still love him, though. Rather be in jail than alone”, se aprecia esta parte en el vídeo.



Esta fecha donde muchas parejas celebran el amor, sale la famosa cantante a destilar un poco de odio por quien habría sido su ex, Piqué. La parte que canta en el vídeo se traduce así: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.



Este vídeo que se ha hecho viral en redes sociales ya cuenta con más de un millón y medio de me gusta. La publicación no contaba con texto que acompañara el vídeo pero fueron inmediatas las reacciones de los seguidores al notar que esta canción iba dirigida a su ex esposo Gerard Piqué.



Lo cierto es que este vídeo demuestra que sigue 'trapeando' el piso con el ex jugador español y que ha recibido su mensaje de San Valentín en esta fecha especial. Shakira con 45 años y Piqué con 35 anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos.



La cantante planea vivir con sus hijos Milán (9) y Sasha (7) en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio que debe seguir por presunto fraude fiscal en una fecha por definir.