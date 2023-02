El exfutbolista español, Gerard Piqué, habló por primera vez sobre su ruptura amorosa con Shakira, después de casi un año desde el anuncio de la separación.



En entrevista con el TikToker británico John Nellis, el exjugador del F.C Barcelona reveló que ha sufrido meses duros tras su ruptura con la cantante barranquillera.



"He tenido meses duros. Me desconecté del fútbol y fui de vacaciones. Incluso no estuve pendiente del Mundial de Qatar, solo vi la final", indicó.



Finalmente, el TikToker mencionó el tema de las redes sociales y le preguntó: "¿Cuál es la persona más famosa y que tenga más seguidores en redes de todas las que tienes en tu teléfono móvil?",



Entonces Piqué respondió: "Quizás diría Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es alguien que no sea relacionada con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo".



En la entrevista el exjugador habló sobre sus excompañeros de equipo y lo que piensa de cada uno, recordando a Carles Puyol, Iker Casillas e incluso Cesc Fabregas, con quienes conquistó la Copa del Mundo con la selección española en 2010.