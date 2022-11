Video: al estilo 'ñero', una joven impidió el robo de su celular en Bogotá y causó furor en redes

A través de TikTok, una joven bogotana, que se apoda como ‘Manu’, relató la creativa forma en la que negoció con un presunto ladrón para que no se llevara su celular y sus papeles, puesto que ya la habían robado, tres meses atrás.



La joven subrayó que el hombre la tomó sorpresa, la agarró del brazo con una mano y con la otra le colocó la punta de un cuchillo en el abdomen. Además, da cuenta que, en ese momento, ella no pensó en su hígado, ni páncreas, solo en el celular, que había comprado recientemente.



Le puede interesar: Descarga musical: los detalles del nuevo programa de Caracol que busca romper el rating



Sin titubear, la bogotana le dijo al presunto ladrón: "No, ñero. Pero a lo bien. Es que vea le digo...Es que a mí me robaron un celular hace tres semanas", y continuó: "Se lo juro, se lo juro, le doy lo que quiera, pero no me toque el bicho, se lo suplico". Pero el hombre le advirtió que, si no le entregaba el celular, la iba a "chuzar".



'Manú', siguió insistiendo y jurándole al presunto ladrón que ella no le estaba mintiendo sobre el anterior robo que había sufrido, por lo que este, finalmente accedió a no hurtárselo.



Sin embargo, confesó a través del video de TikTok, que el delincuente no se quedó con las ganas de robarla, por lo que le pidió la billetera, pero ella, sin miedo alguno, solo le entregó los papeles.





Lea también: Así es Luisa Fernanda Lozano, representante por Buenaventura al Concurso Nacional de Belleza



"Parce, ¿a usted pa' qué le sirven mis papeles? Yo le saco la plata". Para no perder más tiempo, el presunto ladrón accedió y le dijo: "No quiero que ni un billete de dos mil quede en esa billetera".



Ella le dio el dinero, pero cuando el hombre se fue con la plata, se le cayó un billete de dos mil y la usuaria, sin saber por qué reaccionó así, lo llamó para decirle que se le había caído un billete.



"Mi forma de agradecerle al tipo que me salvó el celuco", expresa 'Manu' en el video de TikTok. Y explicó: "Es que uno en Bogotá les agradece a los ladrones por no robarlo a uno", concluyó.