Descarga musical: los detalles del nuevo programa de Caracol que busca romper el rating

Las segundas oportunidades pueden dar grandes resultados y Caracol Televisión lo sabe, de ahí partió la idea del reality musical: La Descarga, —actualmente al aire—, un formato nunca antes visto en la Colombia, en el que 91 participantes, finalistas de competencias como A Otro Nivel, Yo me Llamo y La Voz, luchan para ganarse un puesto en el programa.

Serán 44 los elegidos, ellos deberán dar todo de sí para ganar más de 600 millones de pesos, que estarán en juego durante todo el programa.



Cuando pasen las audiciones —etapa actual, en emisión—, La Descarga se enfocará la convivencia de los artistas, allí radica el nuevo ingrediente de este concurso.



“Este es un formato que nació en medio de la pandemia, durante esa época en la que nos dijeron ‘no pueden trabajar, y todos nos fuimos para nuestras casas’, los integrantes del equipo de entretenimiento del Canal nos seguimos reuniendo diariamente, de manera virtual, para generar ideas. Lo lindo es que la vida nos dio el tiempo para sentarnos a pensar. Este ha sido como un hijo que se ha ido puliendo con el paso de los años, y del que ahora pueden disfrutar los colombianos”, cuenta Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión.



La polémica

Aunque el formato del actual programa de Caracol en su primera semana de lanzamiento fue bien comentado en redes sociales, este no se ha visto alejado de las polémicas.



Televidentes se han quejado por redes sociales y a través del Defensor del Televidente, han solicitado que Marbelle deje de ser parte de los mentores. Hace pocos días se creó una petición en la página change.org titulada: “Que Marbelle no esté en La Descarga de Caracol Televisión por sus comentarios racistas”. El documento, que ha recibido el apoyo de miles de personas, hace referencia a lo sucedido entre la cantante y la actual vicepresidenta del país, Francia Márquez, de quien la vallecaucana se refirió como ‘King Kong’ y después se excusó públicamente. Durante el programa no ha hecho comentarios de ese tipo ni de lineamientos políticos.



“Con su ejemplo enseñó a sus seguidores a hacer mofa de nuestra Vicepresidenta por su pertenencia étnica. Rechazamos que una persona así pueda entrar a los hogares de los colombianos a través de la pantalla de televisión y hacemos un llamado al presidente de Caracol Televisión para que impida que el programa La Descarga cuente con su participación”, dice el texto en el que se busca reunir las firmas. Ni la cantante de Collar de Perlas ni los productores del programa se han manifestado ante la polémica. Durante el lanzamiento, ella comentó: “este programa llegó a mi vida en un momento que no lo esperaba, es un espacio para crecer de la mano de excelentes compañeros y artistas”.

Marbelle considera que “este es un formato novedoso, porque es la primera vez que se produce un reality con los mejores. Además, podrán hacer amigos para la vida, porque la convivencia hace que todo sea distinto”. Especial para El País

Maía considera que la competencia irá más allá de la música, “es un formato que reta, no solo a los participantes, sino también a nosotros, porque no somos jueces, emitimos decisiones, y tenemos que hacernos cargo de ellas”. Especial para El País

Gusi tiene listos los consejos para sus pupilos: “Es fundamental que tengan disciplina, constancia, amor por la profesión y respeto ante el público, con estos ingredientes, el éxito llegará cuando la vida lo decida”. Especial para El País

Pese a lo que se pueda pensar, el nuevo ingrediente de la convivencia no busca generar morbo en la audiencia, sino por el contrario, mostrar el lado humano de cada uno de los participantes, “esto nos da la oportunidad de conocer a las personas, no es para crear discordias ni nada similar, es para crecer y aprender a convivir como artistas.



Tendremos encuentros muy interesantes, ratos de risas y tal vez un torneo de ping-pong”, cuenta la cantante Maía, una de las mentoras.

En esta ocasión los encargados de cada equipo, junto a la barranquillera, serán los artistas, el ibaguereño Santiago Cruz, el samario Gusi y la vallecaucana Marbelle, quienes en las audiciones, deben estar de acuerdo para que cada uno de los participantes entre al reality.



“El público podrá escuchar unas voces excelentes, porque no son personas sin experiencia, son artistas top de los concursos musicales del Canal. Personas que merecerían tener una carrera más labrada”, comenta Cruz, quien ha destacado que lo más importante es “la actitud de los participantes”.



Santiago Cruz reconoce la importancia del proceso musical de los participantes, “al ser un formato propio de Caracol, La Descarga permite mezclar una cantidad de puntos que enriquecen el contenido de futuros concursos”. Especial para El País

El concurso no maneja el concepto de jurados, sino de mentores, los reconocidos artistas no hacen un rol de profesores, ni jueces, sino que durante la competencia, acompañarán a los participantes, e incluso compartirán escenario. “Ellos tendrán un rol protagónico, van a cantar con sus pupilos, también se deben exponer, y para eso se necesitaban mentores con características específicas, primero, que fueran versátiles en la música, y segundo, muy generosos, que quisieran compartir su talento, conocimientos y sabiduría”, comenta Sampedro.



La idea pone nerviosos a los nuevos mentores, que deben demostrar ante el público colombiano que son verdaderos artistas, acomodándose a géneros a los que no están acostumbrados, y explorando su talento, para ayudar a brillar a sus pupilos.



“Es un gran reto, porque nos tocará cantar salsa, rancheras, tropical, o el género de cada persona de nuestro equipo, y esto también demuestra qué tipo de cantantes somos, y si realmente estamos al nivel de ser mentores de estos maravillosos talentos”, expresa Gusi, quien ha demostrado su nivel de exigencia con los concursantes en las audiciones.



Otra de las cosas que hacen único este programa es que, en esta ocasión, serán los mentores quienes deberán esforzarse por entrar a cada equipo. Santiago Cruz, Maía, Gusi y Marbelle, deberán poner a prueba su velocidad y jugar al manotazo.



Mientras los participantes cantan, en un momento inesperado sonará una chicharra y el primer mentor que presione el botón será el ganador. "Los mentores deben ‘ponerse las pilas’", menciona Sampedro.