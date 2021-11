Se viene la Bienal de Danza de Cali, estos son los espectáculos que no se puede perder

La Bienal Internacional de Danza vuelve a la ciudad en su versión número cinco, tanto de manera virtual como presencial, para que caleños y visitantes disfruten de espectáculos con invitados nacionales y de otros países.



Cerca de 400 bailarines de todo el mundo convertirán a la Sucursal del Cielo en Sucursal de la Danza del 9 al 15 de noviembre, con artistas de 11 países: Senegal, Francia, España, Uruguay, Brasil, Suiza, India, Reino Unido, Alemania, Japón y Colombia.



El evento más importante de danza en Colombia, y uno de los más destacados en Latinoamérica, este año por primera vez será híbrido, contará con espacios virtuales y presenciales con la intención de llegar a más público y como respuesta a la crisis sanitaria por la que atravesó el mundo. Por ello, este año la Bienal inaugurará un canal virtual donde todas las personas del mundo podrán ingresar y participar en las distintas presentaciones.



Desde la segunda edición de la Bienal se han realizado conversatorios con una ciudad invitada del país y han participado exponentes de la danza como Medellín, Cartagena y Quibdó. Esta vez la invitada de honor es Bogotá. Proartes, en alianza con el Instituto Distrital de las Artes Idartes, presentarán un Foco Bogotá que resaltará el potencial de la danza en la capital colombiana y evidenciará el diálogo e intercambio de saberes e influencias dancísticas que siempre se han establecido desde la sabana hasta el Pacífico.



En el marco del conversatorio se realizarán presentaciones tanto de artistas caleños como bogotanos, se presentará el proyecto Plataforma Orbitante Danza Bogotá, para lo cual se han abierto convocatorias con el fin de escoger los grupos que harán parte de esta programación.



En su quinta edición, la Bienal trae una serie de eventos imperdibles para los caleños, uno de ellos es el homenaje a Tino Fernández, uno de los coreógrafos más prolíficos de la danza contemporánea colombiana.



La Bienal ha tenido una relación cercana a los eventos organizados por el creador de L’Explose, para celebrar los 30 años de la compañía, por ese vínculo, en honor a la temprana muerte de Fernández, se hará una presentación de dos obras que llegan por primera vez a Cali, ‘La Mirada del Avestruz’ y el solo ‘Tiresías’ o la razón del ser. Además se realizará en los jardines del Museo La Tertulia una exposición de imágenes de la Compañía, tomadas por el fotógrafo francés Michel Cavalca.



Uno de los objetivos de la Bienal ha sido abrir espacios para la creación y apoyo de los nuevos lenguajes de danza urbana en Colombia, por eso este año han sido invitados importantes coreógrafos como Mourad Merzouky y Kader Attou, quienes además de presentar sus obras, tendrán un espacio de para interactuar con los bailarines de la ciudad y generar espacios de trasmisión de conocimientos. Sumado a esto, la coreógrafa francesa Anne Marie Vahn ‘Nach’ interactuará con bailarines caleños y de Bogotá, dicho trabajo será presentado en el marco del Foro Foco Bogotá.

3.750 Bailarines en las 4 ediciones pasadas.

250 presentaciones se han realizado en 20 espacios de la ciudad .

158.092 personas han asistido a cuatro versiones.

Imagen oficial

Siguiendo la tradición y en reconocimiento al trabajo de los bailarines caleños, este año cinco integrantes de la Compañía de Danza Incolballet son la imagen oficial de la Bienal.



El encargado de dar vida a la imagen del evento fue el fotógrafo y artista visual, Juan Arias, quien ha estado vinculado con la National Geographic y Google News y ha presentado su trabajo en Suiza, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Danza sin fronteras

La Bienal ofrecerá una innovadora plataforma virtual que responde a las dinámicas digitales de la actualidad, con el objetivo de reunir a al público de distintas partes del mundo en torno a la variada programación artística que ofrece el evento.



El ingreso a la plataforma será de manera gratuita, para acceder a los eventos se debe realizar una previa inscripción en la página oficial www.bienaldanzacali.com.



Este proyecto funciona como un ‘vitrina virtual’ para dar a conocer el talento colombiano al rededor del mundo.

Grandes oportunidades

Desde la primera versión, la Bienal de Cali se ha visto comprometida para apoyar los procesos de creación artística tanto a compañías nuevas como algunas de larga trayectoria, es por esto que cada año se entregan las Becas de Creación.



Para el periodo 2020 - 2021 han sido escogidas tres compañías colombianas (Cortocinesis, Incolballet y Jóvenes creadores del Chocó) para acceder a la entrega de recursos que sustentan los procesos de nueva creación

Para agendarse

9 noviembre

Homenaje a Tino Fernández

Charla y proyección de película ‘El Encuentro’, Cinemateca del Museo La Tertulia 10:00 a.m.



Ballet de la ciudad de Sao Paulo

Centro Cultural Comfandi 10:00 a.m. - 12:00 m.



Apertura foco Bogotá

Auditorio Banco de la República 2:30 - 3:30 p.m.



Presentación de los libros ganadores de las becas de investigación

de la Bienal.

Banco de la República 2:30 p.m. - 3:30 p.m.



Conversaciones sobre la creación en danza con maestros nacionales

Auditorio Banco de la República 3:30 p.m. - 5:00 p.m.



En Cali se baila así

Teatro Jorge Isaacs 6:00 p.m.



Noche de danzas urbanas

C.D.C La Licorera (Salón Polivalente) 6:00 p.m.



Grupo Enjambre

C.D.C La Licorera (Sala 1) 7:00 p.m



Acosón

C.D.C La Licorera (Salón Polivalente) 7:30 p.m.



Compañía l' explose

Teatro Municipal Enrique Buenaventura 7:30 p.m.



10 noviembre



Compañía l' explose

Centro Cultural Comfandi 10:00 a.m. - 12:00 m.



Centros de danza en la postpandemia

Banco de la República 3:30 p.m. - 5:00 p.m.



Ballet de la ciudad de Sao Paulo

Teatro Jorge Isaacs 8:00 p.m.



Compañía Cuerpo de Indias

C.D.C La Licorera (Sala acristalada) 11:00 a.m. y 5:00 p.m.



Compañía Amala Dianor

C.D.C. La Licorera (Plazoleta) 4:00 p.m.



Noche de danzas folclóricas

C.D.C. La Licorera (Salón Polivalente) 6:00 p.m.



Grupo Enjambre

C.D.C La Licorera (Sala 1) 7:00 p.m.