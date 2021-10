'Ni una más, ni una menos', el himno contra la violencia de género

No te quedes callada, ya no agaches la frente, no te pongas nerviosa, que ya fue suficiente”, le cantan Andrea Botero, Anabella y A Dos Velas a todas las mujeres que sufren calladas por la violencia de género.



La discriminación y el feminicidio son una realidad que se ha presentado durante la historia del mundo, sin embargo está teniendo mayor visibilidad en el transcurso de la últuma generación. Según la Organización Mundial de la Salud, en promedio mueren cada día 137 mujeres a manos de seres cercanos como su pareja o familia.



El público caleño tendrá la oportunidad de escuchar esta canción en su primer lanzamiento en vivo en la ciudad, la noche del próximo 28 de octubre, en La Obra Show Bar, ubicado en Cll. 15a Nte. #8-31. Donde además se va a compartir un espacio de reflexión frente a la violencia de género, para interiorizar la urgencia de disminuir la violencia contra la mujer caleña y del mundo.



“Ni una más asesinada, ni una menos entre nosotros, vivas nos queremos”, es el grito de estas dos mujeres colombianas y de los tres artistas españoles, los hermanos Cuco y Manolo Hernández Polo, y José Romero, que unieron su talento, su sentimiento de impotencia y sus ganas de levantar sus voces frente a esta dura realidad.



La canción hace parte de la nueva producción discográfica de Andrea Botero. El ‘feat’, cuentan las colombianas, nació de la necesidad de buscar un grupo con canciones exitosas en el mundo, en Europa, donde pudieran llevar el mensaje, multiplicarlo en toda Hispanoamérica y pensaron que los ‘A Dos Velas’ eran idóneos por su éxito mundial ‘Con la Gente que me Gusta’, ese tipo canciones que suben la ‘vibra’, empoderan y tienen contenidos profundos.



Andrea, quien es cercana a Cuco, le escribió, le mandó la canción y recibió un “sí” por respuesta a su invitación a trabajar este proyecto, que cruzó España, Colombia y Argentina. El arreglista fue Oby Homer, la música y la producción de Andrea y Anabella, y A Dos Velas grabaron sus voces en España y las enviaron. La mezcla y masterización la hizo Juan Esteban Duque, de Medellín.

La cantante caleña Anabella, aunque pasó muchos años por fuera de la ciudad, desde hace más de 5 años tiene una discoteca en la Sucursal del Cielo y se encuentra enamorada de Cali.

Botero venía trabajando en un disco de empoderamiento femenino, porque la desgarraban por dentro las cifras de feminicidio del país. Y como siempre suele juntarse con Anabella o Anita, como ella la llama, en proyectos sociales para llevar una luz con letras llenas de contenido y giros melódicos, para subir la vibración de la gente, la invitó a darle forma de canción a un mensaje que daba vueltas en su cabeza como si fuese un tocadiscos: “Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos. Ni una más muerta, ni una menos entre nosotras”.



Se les ocurrió entonces que A Dos Velas le sumaría una perspectiva nueva a su propósito. “Le dimos desde nuestra mirada la voz de la mujer, pero fue muy lindo invitar a estos tres hombres, que además son tres caballeros diciendo también ‘ni una más, ni una menos’. Y ya no es solo una súplica de mujeres por mujeres, sino que se convierte en una súplica mundial”, considera Anabella.



Los españoles le aportan su tremenda interpretación, esos dejos muy españoles, muy desgarrados que tienen. Anabella, su potente voz y Andrea, su voz romántica y sentida.



Cuco promete que será una hora y media con sus grandes canciones, como Qué Tal te Va sin Mí, Cosas Pequeñas, Si no Te Tuviera a Ti, Con la Gente que me Gusta y la nueva versión de A mi Manera.



Confiesa que accedieron al ‘feat’ por tratarse de “una canción bellísima. La grabamos entre España y Colombia y está en todas las plataformas digitales con una gran interpretación de estas dos artistas, Andrea y Anabella, y nosotros le pusimos un poquito de marcha y de son, del ritmo del sur de España. Suena muy romántica y bonita, y habla de un tema muy complejo, que ellas han sabido transmitir en esta letra y melodía maravillosas”.



Además A Dos Velas hará un viaje musical por sus más de 20 años de buena música. “Será una noche muy española, de paella, sangría y vinos de verano. Y presentaremos ‘Ni Una Más, Ni Una Menos”, promete Anabella.

Ni una más, ni una Menos



"No te quedes callada

Ya no agaches la frente

No te pongas nerviosa

Que ya fue suficiente

Todo está dicho

No te sigas mintiendo

No hacen falta testigos

¿Qué quieres tapar? Solo mira el espejo

Corre que te sobran los motivos

Vuela y sé feliz, no lleves nada

Deja que la vida te sorprenda

Antes que se apague tu mirada

Búscate en el brillo de tus ojos

Mira la belleza de tu alma

Esa que se esconde tras la puerta

Y que solo tú puedes salvarla

Hay un alma que grita

Que se esconde y que llora

Que ha temido a la muerte

Pero no está tan sola

Corre que te sobran los motivos

Vuela y sé feliz, no lleves nada

Deja que la vida te sorprenda

Antes de que apague tu mirada

Búscate en el brillo de tus ojos

Mira la belleza de tu alma

Esa que se esconde tras la puerta

Y que solo tú puedes salvarla

Tú te olvidaste de ti

Ya no puedes callar

¡Ni una más, ni una menos!

Porque el miedo no puede ganar

Grita al mundo, que alguien va a hablar

Hay millones detrás

¡Ni una más, ni una menos!

Corre que te sobran los motivos

Vuela y sé feliz, no lleves nada

Deja que la vida te sorprenda

Antes que se apague tu mirada

Búscate en el brillo de tus ojos

Mira la belleza de tu alma

Esa que se esconde tras la puerta

Y que solo tú puedes salvarla

La-la-la-la-la-la

¡Ni una más, ni una menos!

La, la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

¡Ni una más, ni una menos!

Hay amores enfermos que dañan tu historia

Pero también hay amores que te dan la gloria

Vete, vete, vete

Ni una más, ni una menos".