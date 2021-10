La música rinde tributo a Junior Jein: así será el concierto en homenaje al 'Señor del Pacífico'

En honor a su carrera musical y su aporte al reconocimiento de la identidad afro en todo el país, el próximo 31 de octubre se llevará a cabo el concierto ‘Señor del Pacífico’, donde se busca resaltar las canciones y la labor del bonaverense Junior Jein, quien fue asesinado el pasado mes de junio. El lamentable hecho dejó un enorme vacío en la representación cultural afrocolombiana.



El concierto, que se realizará en la en Arena Cañaveralejo de Cali, tendrá las puertas abiertas desde las 6:00 p.m. para permitir el ingreso de todos los seguidores del “Caballo”, como se le llamaba.



Contará con la participación de importantes exponentes musicales del litoral Pacífico: “Este es el verdadero cartel de la música del Pacífico, en vez de hacerle apología a los carteles negativos. Este es un cartel que nos enorgullece, el de los más grandes y talentosos artistas del Pacífico colombiano”, expresó Ray Charrupi, organizador del evento.



Hasta el momento los artistas que ya se encuentran confirmados son Grupo Niche, Herencia de Timbiquí, Jimmy Saa, Cali Flow, Alexis Play, Nidia Góngora, Jhonier, Mr Kandy, Ángel Castro, Big Poppa, Tito Perrari, Oficial de la O, Junior X, Abraxas, Orquesta Guayacán, Willy García, Anddy Caicedo, Elvis Magno, Bomby, Richie Valdéz, Jhonsy, 3 de corazones, Kimbara, Grupo Socavón, Hendrix, Veron y Junior Mix, los cuales no solo harán honor con los éxitos de Jein, sino que interpretarán algunos de sus éxitos musicales.

En su ciudad natal, en honor al cantante se realizó una estatua de 2.20 metros de altura, hecha por el artista . Freider Findley. La obra se encuentra exhibida en

un parque que lleva el nombre de Junior Jein.

Lea también: ¡La Feria de Cali ya tiene afiche!, vea el diseño ganador, elegido por primera vez por el público



Junior Jein durante su trayectoria artística se convirtió en modelo de identidad para las juventudes del Pacífico, por medio de la música y sus acciones frente a las situaciones sociales que sucedían en las comunidades, principalmente de su ciudad natal, Buenaventura. "No hay otro artistas que haya logrado representar la juventud del Pacífico(...) Junior demostraba total respeto por su ancestralidad, por su territorio y elevaba todo su legado cultural, no solamente musical sino social y humano”, manifestó Charrupi.



El cantante en sus composiciones y presentaciones demostró orgullo por sus raíces afro, con su lema "no tenemos que parecernos a nadie, solamente tenemos que ser nosotros mismos, los del Pacífico".



Logró invitar a las juventudes de la región a interiorizar su cultura y a participar en espacios de creación artística, como el baile, o aprender a tocar instrumentos autóctonos del Pacífico.



“Antes de Junior el joven del Pacífico, que hoy es adulto, pecaba porque se quería disfrazar de caleño, o de alguna parte del interior del país, haciendo trampa a esos rasgos identitarios del afro. Es después de Junior que el Pacífico toma orgullo, toma identidad y el Pacífico empieza a gritar ‘Turín Turán’. Hizo que la gente quisiera ser como él y al lograr esto la gente quiso ser como el Pacífico”, expresó Charrupi.



Además de representar la ´sabrosura´ colombiana el intérprete de Somos Diferentes buscó exaltar la alegría de su región, a demás de ser crítico frente a las problemáticas por las que han pasado principalmente los jóvenes; por esta razón se le vio activo -en incontables ocasiones- por medio de sus redes sociales, los medios de comunicación, entre otras plataformas. “Junior nunca se quedó quieto o inactivo frente a las situaciones que padecía su Pacífico, su Buenaventura, su negritud, su pueblo. En la peor crisis de violencia que haya vivido Buenaventura, las casas de pique, realizó un proyecto que aportó a bajar los índices de violencia y que hoy ellas hagan parte de la historia, una mala historia, pero pasada”, añadió Charrupí, organizador del evento y abogado.



El último trabajo musical del ‘Caballo del Pacífico’ fue ‘¿Quién los mato?’. Una colaboración con Hendrix B, Nidia Góngora, y Alexis Play.



Para los seguidores del artista que se encuentren interesados en participar del evento, las boletas se encuentran disponibles en Colboletos o a través de la página web colboletos.com. Los precios oscilan entre $25.000 y $100.000.



El dinero recaudado en el concierto será destinado para apoyar a la familia del cantante y para contribuir a la Fundación del artista. También se aprovechará la coyuntura para celebrar que ahora el viche, bebida ancestral, ha sido declarado Patrimonio.