Angelina Jolie: la 'eterna' actriz que da vida a la nueva superheroína del universo Marvel

Los fanáticos de los cómics y las historias de superhéroes de Marvel, volverán a sorprenderse este año con la nueva entrega cinematográfica ‘Eternals’.



La cinta, basada en los cómics homónimos de Jack Kirby, donde la actriz Angelina Jolie interpreta a la poderosa guerrera Thena, y donde también ambién actuarán Kit Harington, Richard Madden y Salma Hayek, se centra en personajes inmortales con poderes sobrehumanos.



Los Eternals fueron creados por unos seres cósmicos denominados Celestials, que han permanecido en la tierra viviendo en secreto durante varios siglos.



Los Eternals fueron creados para proteger el planeta de los Deviants, y se unirán al universo Marvel el próximo 5 de noviembre después de una larga espera debido a las restricciones por la pandemia del Covid.

Allí, los protagonistas de Game of Thrones y Maléfica se unen a la directora, productora y guionista china Chloé Zhao, quien obtuvo su reconocimiento mundial por ser la ganadora en la última entrega del Óscar a mejor dirección y mejor película por ‘Nomaland’, para dar vida a este proyecto de acción.



"Mis hijos

creen que es el personaje que más se parece a mí que hayan visto. Creo que Thena puede ser fuerte y vulnerable a la vez, algo que le ocurre a mucha gente

y pienso

que es muy importante que veamos esto".

Angelina Jolie



La nueva cinta hace parte de la fase cuatro del Universo cinematográfico de Marvel y tenía previsto su estreno para el 2020 en el San Diego Comic-Con.



Hay que decir que el atractivo casting convocado lo completan los actores Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan, Lauren Ridloff y Gemma Chan, quien también estuvo en Capitana Marvel y Transformers.



Jolie, que sorprende a sus seguidores en este nuevo papel, habló durante una rueda de prensa sobre su rol en el filme, y lo hizo al lado de Salma Hayek, la directora Chloe, y otros miembros de este casting estelar.



Usted ha interpretado a grandes guerreras femeninas, como Lara Croft, pero Thena literalmente es una diosa de la guerra, que además debe resolver guerras al interior de ella. ¿Eso fue parte de lo que le atrajo?



Angelina: Me sentí atraída hacia este filme por muchas razones. Soy fan de Marvel Comics, soy gran fan de Chloe Zhao (escritora y directora), y cuando me hablaron por primera vez de la historia, realmente este era el equipo, me gustó la idea de lo que esta familia podía ser. Quería ser parte de esta familia mucho antes de pensar en el rol que tendría que interpretar. Pero mientras aprendía sobre Thena, ella es quizá lo más fantástico que he interpretado en un superhéroe. Y sí, mis hijos dijeron que era la que más se parecía a mí.



Háblenos de Thena, su personaje, y su relación con ella.



Es difícil hablar de ella, de su vulnerabilidad y las cosas que ella intenta poner en balance. Y eso, al tiempo en que es considerada también alguien muy fuerte. Pienso que a menudo nos presentamos como completamente centrados para ser fuertes, pero ella sostiene los dos extremos, y la mayoría de la gente también, así que es importante verlo reflejado en ella.

Entre diosas

Por otra parte, Angelina comparte escena con Salma Hayek, así que serán grandes súper poderosas dentro y fuera de la pantalla.



Dijo Salma, quien interpreta el personaje de Ajak: “Yo sueño en grande, si no lo hiciera no estaría aquí, siempre quise ser una súper heroína, y siempre quise trabajar con los mejores directores en el mundo y en grandes películas, y también en películas sobre el arte, o que estan hechas desde un lugar muy profundo por parte de grandes directores. Pero esto no pasó para mí, luchas por ello en tus años 20, en tus 30, pero en tus 40 dices “al diablo con ellos, no lo entienden, yo habría sido una gran supér heroína en una película pero ellos no lo vieron”.



Y complementa Salma Hayek, sobre el contenido feminista de esta cinta: “Cuando estás en tus 50, y eres mexicana, y tienes grandes pechos como yo, no soy la súper heroína normal, no soy del tipo musculoso, no luzco así, no tengo Botox, voy bien pero... Esta es una película de Marvel, y soy mexicana, y soy parte libanesa, y soy árabe también, y estoy en mis 50, y aquí me dejaron tener mi momento de acción”.



Para confesar también que lloró cuando en medio de un evento publicitario de la película estaba intentando ser sexy y vio a una familia de latinos en la calle, padre, madre e hijos todos vestidos como Ajak, su personaje. Ser un referente poderoso para los latinos la conmovió sobremanera otra vez.



Por otra parte está Chloe, la directora del a película, otra gran mujer entre estas heroinas del cine, quien dice en esta reunión con la prensa internacional: “Todo empezó con una foto de arena y un poema de William Blake, y en este poema Blake está tratando de convencerte de que puedes ver la belleza sin fin y el significado del cosmos, dentro de las cosas más pequeñas que encontramos en la Tierra. Esa fue la visión del filme, fue hecho para capturar esa escala. Algo tan grande como la creación del sol, pero tan íntimo como l os susurros de dos amantes. Así que fuios a locaciones para hacer este trabajo inmersivo, y tuvimos el apoyo y la comprensión de un grupo asombroso, y así es como llegamos a hoy.



Eternals, entonces, reúne una gran historia y un casting de sueño, que llega ahora a carteleras de Cali.



Kit Harington interpreta al Caballero Negro en Eternals. Gemma Chan interpreta a Sersi. Richard Madden interpreta a Ikaris, y Ma Dong Seok a El Olvidado, en esta película multi racial

de Marvel.

Pasado oscuro

La multipremiada actriz de 46 años, hija de los artistas Jon Voight y Marcheline Bertrand, ha ido creciendo no solo en fama y experiencia, también lo ha hecho tanto en su activismo. Desde 2012 es Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y es una abanderada de la lucha contra la violencia sexual en el mundo.



De hecho, en el año 2014, recibió el título ‘dama de honor’ por la reina Isabel II, por su campaña para poner fin a la barbarie en las zonas de guerra.



La dueña de dos Óscar (mejor actriz de reparto y premio humanitario), tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores, recientemente fue noticia por denunciar por acoso al fundador de la productora Miramax, Harvey Weinstein, que trató de sobrepasarse con ella cuando tenía 21 años mientras trabajaba en la película Playing by Heart.



“Le dije a Jonny (Lee Miller), mi primer marido, que fue genial al respecto, que corriera la voz a otras chicas: ‘no dejes que vayan solas con él’”. En cambio, con Pitt discutió porque este siguió trabajando con Weinstein en El Aviador, Inglourious Basterds, coproducida por él y en 2012 le pidió que produjera su thriller Killing Them Softly, pese a saber que ella había sido víctima. “Peleamos por eso. Por supuesto que dolió”, dijo Jolie.



Angelina nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, California, de padres artistas Jon Voight y Marcheline Bertrand. Ellos se separaron, y ella y su hermano, el actor James Haven, fueron con su madre que actuaba con ellos, hasta que dejó su carrera y se mudó a Nueva York.



Cuando tenía 11 años, su familia regresó a Los Ángeles y al intentar convertirse en modelo, cuando cursaba educación secundaria, vio su autoestima romperse, sus compañeros se burlaban de su aspecto.



Empezó a maltratarse a sí misma, Ella describe que a sus 12 años “era una niña mala y golpeaba a mis amigos” y a sus mascotas. A los 14 dejó las clases de actuación y quería convertirse en directora funeraria, vestía de color negro y teñía su cabello de púrpura. “El ritual de haberme cortado y sentir el dolor tal vez me hacía vivir la sensación de algún tipo de liberación, es de alguna manera terapéutica para mí”, decía. Algunas de sus mascotas murieron a causa de sus experimentos y llegó a intentar matar a su serpiente.



Al graduarse del colegio, volvió a los estudios de teatro.

La relación con su padre nunca ha sido la mejor, en 2002 ambos aparecieron en la película Lara Croft: Tomb Raider, pero finalmente ella cambió su nombre al de Angelina Jolie, pasando Voight como su segundo apellido.

Madura y centrada

Para Juan Carlos Romero, docente del programa de Cine y Comunicación Digital de la U. Autónoma de Occidente, “Angelina Jolie ha seguido el curso de lo que su destino como hija de un gran actor, Jon Voight, y logra con su belleza exótica y sus buenas interpretaciones, al principio, hacerse a un lugar en este ámbito tan competitivo y tan abierto al éxito y al fracaso, en especial en películas comerciales que la van posicionando como una estrella, amparada en su gracia y su figura exótica. Su trabajo ha sido mantener ese estatus de estrella”.



Según Romero, su última gran interpretación en el séptimo arte fue en El Sustituto, en el año 2008, película de época donde hace de una madre que pierde a su hijo en circunstancias extrañas. De ahí en adelante ella ha brillado más por su vida personal, por sus romances, separaciones, su labor humanitaria.



A su juicio, “en medio de su historia de amor con Brad Pitt, hay colaboraciones mutuas en el cine muy interesantes, como By The Sea (Frente al Mar), pero también fracasos rutilantes con gran presupuesto como El Turista, coprotagonizada con Johnny Depp, y ella aporta con su voz en películas de animación, como la tigresa en Kung Fu Panda”.



Desde 2006 hasta la actualidad ha dirigido tres proyectos escritos y producidos por ella. “Está en una etapa de consolidación en Hollywood, alejada de su imagen de sex symbol y más enfocada en su aporte artístico detrás de cámaras”, considera Romero.



Ha sido una vocera natural de la prevención contra el cáncer de mama. En el sorprendió con su decisión de someterse a una mastectomía doble, después de practicarse una prueba genética para descubrir su riesgo de contraer la enfermedad de la cual murieron su madre y su abuela, y al comprobar que tenía un 87 % de riesgo de desarrollarlo, acudió al quirófano, para eliminar la posibilidad de raíz. Dos años después descubrió que también estaba en riesgo de desarrollar cáncer de ovario y se removió los ovarios en el 2015 y declaró: “No me siento menos mujer. Me siento empoderada, tomé una gran decisión que de ninguna manera disminuye mi feminidad”.



Sus romances han sido de película. A su primer amor, el actor Johnny Lee Miller lo conoció rodando ‘Hackers’ en 1995 y se casaron. Ella lució un pantalón de cuero negro y una camisa blanca, sobre la que había escrito el nombre de él con sangre. Tras una rápida separación, se casó en el 2000 con el actor Billy Bob Thornton, y no funcionó. Se declaró bisexual en 2003, fue pareja de la co-estrella de Foxfire Jenny Shimizu.



En 2005 fue señalada de ser “la otra” en el matrimonio de Brad Pitt y Jennifer Aniston, cuando saltaron chispas entre ellos en ‘Sr. y Sra. Smith’. Y formaron una familia conformada por seis hijos, tres adoptados.



Después de 11 años de relación y dos de matrimonio, se divorciaron en 2016. Salieron a relucir el alcoholismo de Brad y las depresiones de ella. Hace unos meses se le vio saliendo con su exmarido Lee Miller (Sherlock Holmes en Elementary), pero ahora las miradas se centran en el cantante canadiense, The Weeknd.