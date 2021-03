¿Por qué le cerraron la peluquería a 'Epa Colombia'?, responde la Alcaldía de Bogotá

angela marcela alvarez

Una serie de comentarios ha desatado la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, después de publicar en sus redes sociales que le habían cerrado de nuevo su peluquería, ubicada en Bogotá.



A través de diferentes videos, la creadora de contenido le ha expresado a sus seguidores que esta es la tercera vez que cierran su negocio, y además, hizo referencia a una "persecución" que tienen en su contra.



“Otra vez me volvieron a sellar la peluquería, no sé qué persecución tienen contra mí, no sé qué es lo que estoy haciendo. Yo la estoy dando toda para salir adelante. No sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo, de cerrarme las peluquerías por un motivo u otro”, afirmó la influenciadora.



La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Salud, le salió al paso a los comentarios de Barrera y emitió un comunicado informando las razones que llevaron al sellamiento de la peluquería.



En el documento explicaron que la entidad ha realizado cinco visitas al lugar entre el 11 de noviembre de 2020 y el 25 de marzo de este año, una visita ordinaria, una por queja ciudadana y tres por solicitud de la propietaria.



Sobre el caso del establecimiento comercial de Daneidy Barrera, la Secretaría de Salud informa: pic.twitter.com/T5oZGDzy4j — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 29, 2021

"Una visita ordinaria de inspección, la entidad encontró que que en el lugar no había ventilación adecuada para la actividad que ejerce, algunos de los colaboradores no utilizaban elementos de protección personal (tapabocas) y los residuos no tenían una adecuada disposición final", explica el comunicado.



El pasado 28 de diciembre del 2020, la entidad realizó nuevamente una visita por una queja ciudadana, donde aseguraban que una bodega almacenaba productos sin registro sanitario. Al revisar la bodega, la secretaria decomisó los productos que no contaban con registro del Invima.



Después de esta visita, el 5 de febrero de este año, la entidad realizó una tercera inspección al establecimiento después de que la dueña lo solicitara para que se levantara la medida de cierre del local. "Por el incumplimiento de la totalidad de las exigencias sanitarias se prorrogó la medida. El 8 de febrero se levantó la medida por el cumplimiento de las exigencias", aseguran en el comunicado.



Por último, el 25 de marzo, la Secretaría de Salud fue al establecimiento comercial después de la solicitud de su dueña para una solicitud de descongelamiento de productos. Sin embargo, donde pudieron verificar que nuevamente se volvió a incumplir los mismos requerimientos previamente descritos, y encontraron elementos ajenos a la actividad de la peluquería como vapor-ozono y recipientes para agujas, jeringas y capuchones.



Con el fin de darle solución al cierre de su establecimiento, la joven le envió un mensaje a la alcaldesa Claudia López donde le pedía ayuda para poder trabajar, asegurándole que ya había pagado todas las sanciones que le habían impuesto por haber dañado una estación de TransMilenio en 2019.



"Amiga te quería decir que si me das la oportunidad de hablar contigo, es que en serio estoy muy triste por todo lo que está pasando en mi vida. Yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis queratinas, ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente", dijo la influencer en su mensaje.



El texto fue respondido por la alcaldesa en la mañana de este martes 30 de marzo, donde le aseguraba a Rojas que había programado una reunión con el alcalde local Alejandro Rivera para que aprovechara los beneficios que estaban brindando a los emprendedores durante la pandemia.

Respuesta de Claudia López a Epa Colombia Foto tomada de Instagram

A este mensaje, Epa Colombia demostró su inconformidad por la respuesta de la mandataria, asegurando que ella no estaba pidiendo ayudas económicas sino colaboración por el problema que tiene con la Secretaria de Salud.



“Yo solo estoy pidiendo tres cosas, que me deje generar empleo, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que me responsa rápido el Invima y me apruebe (...) Yo no les estoy pidiendo plata, ni que me respalden por pobrecita, solo que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”, finalizó la influencer.