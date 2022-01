La noche mágica que unió a Diego Verdaguer y José José y que fue olvidada por el mundo

Casi nadie recuerda que Diego Verdaguer estuvo allí. Porque la historia tiró a la caneca de la basura casi todos los detalles de aquellos cinco días y solo guardó 5 minutos y 38 segundos que pasaron a la eternidad convertidos en leyenda.



Nadie recuerda que era la más grande competencia artística del Continente: 50 artistas de 20 países de América y cinco más de Europa, reunidos en un Festival imponente.



Y nadie recuerda los nombres de Claudia de Brasil y Mirla Castellanos, de Venezuela, quienes ganaron el primer y segundo lugar.



Porque lo que nadie se cansa de recordar son esos casi seis minutos de la noche del 15 de marzo de 1970, en los que José José debutó cantando, en vivo y en directo, su legendaria versión de 'El Triste', durante la segunda edición del Festival de la Canción Latina en el Mundo.



52 años después, el video de ese momento histórico es casi una pieza de culto en YouTube. No solo ha sido visto millones de veces, sino que también han aparecido versiones con color mejorado y con montones de explicaciones ocultas sobre su impacto en la cultura popular latinoamericana.



Todavía hoy, en los foros de los amantes del canto, se discute si es cierto que ese cantante desconocido de solo 22 años pasó 16 compases de esa mítica canción sin respirar; y se analiza por qué, pese a dejar literalmente al Jurado con la boca abierta, no ganó el concurso; y se menciona cómo la lluvia de rosas y aplausos que le dio el público durante cinco minutos anticipó en más de tres décadas el fenómeno de masas que son los grandes realitys televisivos del Siglo XXI.





Sí, nadie lo recuerda, pero Diego Verdaguer estuvo allí, compitiendo codo a codo por aquel trofeo que el mundo olvidó. Y esa noche también fue un triunfo para él, pues abrió definitivamente la puerta del país que se convertiría en su segunda patria después de Argentina y en el mayor mercado para su música.



A diferencia de lo que ocurrió con José José, en 1970 el nombre de Diego Verdaguer no era el de un desconocido, al menos en su país.



A los 19 años ya había logrado que la RCA Víctor le grabara su primera canción como solista -'Lejos del Amor'-. Y también sabía ya lo que era probarse en un inmenso escenario, como el estadio de Luna Park, donde había alternado con el afamado cantante español Dyango, en el Segundo Festival Buenos Aires de la Canción.



Por eso fue el segundo elegido para representar a su país en la competencia de México. El primero era ya un artista consagrado que movía titulares y grandes éxitos discográficos: Sergio Denis.



Pero la cita de Denis con México en aquella oportunidad, no fue más que una anécdota intrascendente, pues ni siquiera clasificó a la semifinal del concurso.



La revancha para él llegó en 1986, cuando Bilardo y Maradona convirtieron su canción 'Gigante chiquito' en himno y cábala de la Selección Argentina que ese año ganó la Copa Mundial de Fútbol en el gigantesco Estadio Azteca de Ciudad de México.



No sería ese su primero ni su mayor éxito como creador de éxitos fútboleros. El Diario Olé, de España, eligió hace poco su canción 'Te quiero tanto' como el tema más cantado en la historia del fútbol por las hinchadas de todo el mundo.



Diego Verdaguer compitió en el Festival de México con dos canciones que clasificaron a la final, pero no llegarían a hacer parte de la lista de éxitos que se le reconoce: 'Y bajará del cielo Dios' y 'Vayamos a Aquel Bar'.



José José, por su parte, cantó primero 'Dos', del compositor Wello Rivas. Y después 'El Triste', de Roberto Cantoral.



Lo que ocurrió en la noche final fue un escándalo mayúsculo, pues nadie pudo explicarse nunca cómo fue que José José, a pesar de su magistral interpretación, quedó relegado al tercer lugar.



Pero todo ese ruido también pasó al olvido, como muchos otros detalles importantes a los que nadie prestó atención.



Por ejemplo, que entre los cinco directores convocados para conducir a la orquesta de medio centenar de músicos del Festival estaba Aldemaro Romero, creador de la 'Onda Nueva' venezolana y uno de los grandes 'influencers' de la música popular latinoamericana en el Siglo XX. ¡Sí, nadie más y nadie menos que el gran maestro Aldemaro!



Casi todo lo demás quedó borrado por los seis minutos épicos de José José que fueron televisados para el mundo entero.



Pero Diego Verdaguer, que esa noche presenció el nacimiento de una estrella, también estaba destinado a brillar con luz propia.



Años después, cargados con una larga lista de éxitos a sus espaldas, Verdaguer y José José volvieron a encontrarse en diferentes escenarios y compartieron el reconocimento de toda América Latina.



Hoy, poco más de dos años después de que el mexicano partiera de este mundo, ambos se reencuentran en la eternidad. Y la historia de aquella noche olvidada de 1970 vuelve a renacer. Diego Verdaguer estuvo allí.