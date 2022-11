El Mundial Qatar 2022 está próximo a iniciar por lo que futbolistas, selecciones y fans ya están llegando al país sede para reunirse al rededor de la llamada fiesta del fútbol, sin embargo, quienes se suponía iban a encargarse de los shows musicales han empezado a cancelar su asistencia.



Dua Lipa, Rod Steward, Shakira y ahora JBalvin son los artistas que han anunciado que no se presentarán en los eventos musicales programados durante el Mundial, esto como forma de rechazo a las denuncias de violación de derechos humanos que envuelven a Qatar.



Aunque el cantante paisa no se ha pronunciado, RCN reveló que el reggaetonero habría tomado la decisión de no presentarse en el acto de inauguración del Mundial de Fútbol, esto a pesar de ser uno de los artistas que habían sido confirmados para el evento deportivo.



Según indicó el medio mencionado, el representante del artista indicó que Balvin no cantará la tarima de Qatar 2022 como un acto de rechazo a los malos tratos que reciben las mujeres, los trabajadores migrantes y la comunidad LGBTIQ+ en este territorio.



Las críticas por las que atraviesa Catar van desde el trato a los trabajadores inmigrantes, pasando por el uso de leyes abusivas para reprimir la libertad de expresión, la libertad de prensa y la de asociación, hasta la discriminación a las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+. Además, tiene legislación estricta respecto a drogas, alcohol, intimidad pública y relaciones extramatrimoniales. No obstante, los cataríes prometieron acoger a “todos” los visitantes sin discriminación.



En el caso de Rod Stewart, el músico, compositor y productor británico alzó su voz rechazando una tentadora suma para participar en el evento. El artista contó al diario británico The Sunday Times, que la organización del mundial le hizo una millonaria oferta para ser parte del show, los cuales rechazó “por razones morales”.



“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares por tocar allí, fue hace quince meses. Lo rechacé pues no me parecía correcto ir, no está bien. Los aficionados deben tener cuidado”, dijo el ex vocalista de ‘The Jeff Beck Group’ y ‘Faces’, quien es gran aficionado al fútbol.