¿Cuestión de principios? Artistas, indecisos ante propuesta de presentarse en el Mundial Qatar 2022

No está ciega, ni sorda, ni muda, y por eso, al parecer, Shakira desistió de cantar en una de las ceremonias inaugurales más importantes del mundo. Así lo hicieron saber, un centenar de diarios, que la artista ya no irá al mundial de Catar 2022.



Y es que cuando las grandes ligas del fútbol preparan sus mejores jugadas para una de las competencias más importantes a nivel internacional, paralelo a este gran encuentro deportivo, el mundo se divide entre la pasión por el balompié y la ética universal, pues la realización del evento, en uno de los países más ricos del golfo Pérsico, ha acaparado la atención por su constante violación de los derechos humanos.



Esto ha llevado a miles de aficionados a ejercer una fuerte presión sobre artistas, jugadores y FIFA, y Shakira no ha estado exenta de esta. Y es que, aunque no ha sido confirmado, se especula que la barranquillera “se bajó del barco”, ad portas del campeonato, después de enfrentarse a numerosas críticas, y considerar la petición de sus fans para no cantar.



Lea aquí: ¿Cuál fue la razón? Dua Lipa confirmó que no estará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022



Aunque no lo ha hecho oficial, la intérprete de ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, quien ha estado en el ojo del huracán por su reciente separación del exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, ya había confirmado su intervención en el campo de juego. Sin embargo, otros artistas colombianos como J Balvin y Maluma, sí podrían estar en el evento.



Pero mientras la bola de nieve parece crecer, la cantante y actriz británica, Dua Lipa, quien no figuraba en la lista de artistas invitados a la ceremonia de inauguración del mundial, dijo como Shakira “te lo agradezco, pero no”, ante las especulaciones de su participación. En redes sociales se hizo viral por su firme postura. “Espero visitar Catar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial”.



Otros como el músico, compositor y productor británico Rod Stewart, también alzaron su voz rechazando una tentadora suma para participar en el evento. El artista contó al diario británico The Sunday Times, que la organización del mundial le hizo una millonaria oferta para ser parte del show, los cuales rechazó “por razones morales”.



“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares por tocar allí, fue hace quince meses. Lo rechacé pues no me parecía correcto ir, no está bien. Los aficionados deben tener cuidado”, dijo el ex vocalista de ‘The Jeff Beck Group’ y ‘Faces’, quien es gran aficionado al fútbol.



Las críticas por las que atraviesa Catar van desde el trato a los trabajadores inmigrantes, pasando por el uso de leyes abusivas para reprimir la libertad de expresión, la libertad de prensa y la de asociación, hasta la discriminación a las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+. Además, tiene legislación estricta respecto a drogas, alcohol, intimidad pública y relaciones extramatrimoniales. No obstante, los cataríes prometieron acoger a “todos” los visitantes sin discriminación.



Aunque no hay confirmaciones oficiales, se menciona a los coreanos del sur BTS, Black Eyed Peas, Ozuna, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie, entre otros.