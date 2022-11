¿Cuál fue la razón? Dua Lipa confirmó que no estará en la ceremonia inaugural de Qatar 2022

Hace un par de semanas, se conoció la noticia de los artistas que estarían participando de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, donde estaban los nombres de Shakira, The Black Eyed Peas, los BTS y Dua Lipa.



De hecho, la noticia se conoció luego de una filtración de un tuit de la cuenta oficial en Twitter de los World Music Awards, donde publicó los nombres de los cantantes, entre esos estaba el de la artistas británica, pero la publicación fue eliminada minutos después.



A partir de esa publicación se empezó a hablar sobre su participación y las posibles canciones que podría interpretar la artista, sin embargo, ya Dua Lipa desmintió por completo esta noticia.



"Hay mucha especulación sobre mi actuación en la ceremonia de apertura de la Copa mundo en Catar. No estaré actuando y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar", publicó Dua Lipa en redes sociales.



Y añadió: "Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo", añadió.



La cantante londinense de 27 años, es actualmente una de las artistas más reconocidas mundialmente, quien ha tenido varios éxitos durante su corta carrera musical con canciones como 'Levitating', 'New Rules', 'Be the One', 'One Kiss', entre otros.