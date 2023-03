Isa Zapata, la creativa caleña que brilla en Miami

Pocos la conocen como María Isabel Zapata Vargas, ni en Colombia, ni en Miami, donde vive hace 23 años. La llaman Isa. Actualmente, esta ilustradora y escritora es una de las expositoras de una versión estadounidense de Las Gatas del Río.



Ella atendió la convocatoria que nació por iniciativa de una amiga de la esposa del comisionado Joe Carollo, a los artistas de la ciudad para que pintaran estructuras metálicas de 52 razas de gatos y perros, que hoy en día hacen parte de la exhibición pública permanente, junto al Maurice A. Ferré Park, y con la que se promueve el cuidado y la protección de los animales.



Su escultura es un chihuahua, Babaji, inspirado en un “ser de luz” su guía en la meditación de yoga. “Utilicé pintura de carro y mi cuerpo generó alergia severa, parecía picada por hormigas. Mi esposo me envolvía con vendas, como astronauta, para protegerme de la pintura”, cuenta Isa, quien dudó si terminaría la obra que hoy reposa junto a las demás, rodeada de un jardín.

Lea además: Stefany Zabaleta es la ganadora de La Descarga, programa musical de Caracol

Portada libro Mujeres de Caña Dulce. Ilustración Isa Zapata

Moment of Peace - Momento de Paz. Ilustración Isa Zapata

I Flow With Life - Fluyo con la Vida. Ilustración Isa Zapata

Isa Zapata y sus zapatos para papás perrunos. Foto suministrada por Isa Zapata

A Cali volvió hace poco para participar en la presentación del libro Mujeres de Caña Dulce, del que hizo la portada por invitación de su amiga Vicky Echeverri. “Me fijé en la lista de 100 mujeres artistas y gestoras culturales vallecaucanas y vi el nombre de mi tía abuela, Helenita Vargas, que fue un ángel en mi vida, me pagó la universidad porque mi mamá se quedó sin plata. Me inspiré en su cabello rojo, en sus labios carmesí, en sus vestidos; hice a Isadora, y a la Negra Grande”. Y así nacieron en el papel más mujeres, de razas, culturas y épocas distintas, mirándose unas a otras con admiración. “Todas somos una, es mi mensaje”, al fondo, las cañas de azúcar, sugerencia de su mamá, la también artista Sonia Vargas.

Isa tiene sembrada la vocación de hacer arte para ayudar a otros desde siempre. No olvida el año 2011, cuando murió su padre, que la entrevistó la cadena NBC, y la llamaron de México para pedirle que donara US$ 60 mil para Daniela Muñoz Ojeada, que necesitaba una operación maxilofacial. “Nació con un síndrome que impedía que su cerebro creciera, cada dos años la deben operar. Como no tenía esa suma, les hice una imagen de ‘Dani, La Hadita’ y les cedí los derechos. La mamá, Jessica, me llamó llorando, agradecida porque su hija pasó de ser la niña deforme del colegio a la que le hacían bullying, a Dani, La Hadita. Eso me ayudó a superar el dolor por la muerte de mi padre”.



Les dio un cuadro suyo, de US$ 500 y contactó amigos famosos, que donaron la guitarra de Maná firmada por sus integrantes, “William Levy me dio la camisa Dolce Gabanna, que llevaba puesta y la firmó, Kim Kardashian, una loción; Eugenio Derbez, un traje de la Familia Peluche. El Canelo, unos guantes de boxeo; Ricky Martin, un libro y fotos; Ricardo Arjona, una escultura. Me contactó la agencia AP y en cuestión de horas tenía cientos de ayudas. La niña ya tiene 15 años y es influencer, hasta los 19 debe hacerse cirugías”. Así ha ayudado a otros niños, como a un pequeño de Iscuandé, Nariño, que requirió una operación. Lo suyo es el arte al servicio de todos.

Lea también: ¡Menudo está de vuelta! La agrupación musical presenta nueva generación de estrellas latinas

Isa Zapata con Gordo y James, sus perros rescatados. Foto de Wioletta Bublik

Tiene la naturaleza tatuada en el alma, vivió rodeada de ella en Silvia, Cauca, y en el barrio La Merced, en Cali. Estudió pintura, acuarela, cerámica. Ejerció su profesión de administradora de empresas, pero se marchó a Miami a vivir del arte. Su primer trabajo fue con Kike Santander, como niñera de sus hijos los fines de semana; hizo papel maché para negocios, se declaró en bancarrota, fue artista residente del Miami Children’s Museum, trabajó con un productor de cine leyendo guiones. Es directora creativa de Brickell Magazine y Kay Biscayne Magazine, y con sus ilustraciones en Instagram conecta a las personas con el “vivir” y el ser”, “por enfocarnos en tener, lo olvidamos”.

Otros logros

Isa envió una historia infantil a una editorial y se está adaptando para serie de TV. En 2021 creó Life Changing Affirmations, libro para colorear con frases inspiradoras. Hace 6 años ideó soulmatescollection.com, zapatos personalizados por ella y hechos por artesanos en Cali, que llegaron a manos de Jennifer Lopez, Sharon Stone, Anna Faris. 10 % de las ventas fue para perritos mayores abandonados.