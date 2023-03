¡Menudo está de vuelta! La agrupación musical presenta nueva generación de estrellas latinas

A menos de nueve meses de haber anunciado planes para reconstruir la icónica banda de chicos Menudo, Mario López presentó al mundo a las cinco nuevas estrellas que representan al grupo latino de esta generación.



Alejandro Querales (15 años), Andrés Emilio (14 años), Gabriel Rossell (13 años), Ezra Gilmore (12 años) y Nicolás Calero (10 años) interpretaron en vivo su sencillo debut "Mi Amore" en el programa matutino “Good Morning America” de la cadena ABC mientras el video musical se estrenó simultáneamente en Billboard.



Al terminar su presentación, López y el grupo caminaron a Times Square para realizar un ‘social media takeover’ tomando control en las redes sociales con People en Español; luego se dirigieron a 30 Rockefeller Plaza para grabar un segmento para Access Hollywood de la cadena NBC.



"El lanzamiento de hoy es monumental y es solo el comienzo. El mundo finalmente va a ver cuán talentosos y trabajadores son estos chicos y cuán bien suena su música. No podría estar más orgulloso”, declaró Mario López mediante un comunicado.



Asimismo, este martes 21 de marzo, Menudo se presentará en Live with Kelly and Ryan de ABC y luego en Good Day New York de Fox el miércoles 22 de marzo.



Después de Nueva York, Menudo regresará a Miami para su debut en la televisión hispana en “Despierta América” de Univisión antes de reunirse con Mario López en Los Ángeles para asistir a los iHeartRadio Music Awards y para una presentación especial para Access Hollywood el 31 de marzo.



El primer sencillo y video musical de Menudo, "Mi Amore", es lanzado por Mistar Entertainment y distribuido mundialmente por The Orchard; ya está disponible en todas las plataformas.