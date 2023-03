Stefany Zabaleta es la ganadora de La Descarga, programa musical de Caracol

En una reñida final, Stefany, Breiner, Dareska y Oropesa, se enfrentaron musicalmente, para llevarse el primer lugar en La Descarga, programa musical del Canal Caracol, en su primera edición.



Este espacio, llamado también El Templo de la Música, reunió desde noviembre del 2022 a los mejores cantantes, exparticipantes de otros programas musicales del canal de televisión nacional, algunos ganadores, otros finalistas, para escoger una nueva voz como la mejor del país.



Fueron en total 44 los participantes que pasaron por el tocadiscos con la ilusión de llegar hasta la final y conquistar a los mentores: los artistas Santiago Cruz, Gusi, Maía y Marbelle.



Finalmente, solo cuatro de ellos lo lograron superar cada obstáculo dentro de reality que también se destacó por la convivencia en el ‘Campamento musical’.



Lea además: Los Premios Latin Grammy reconocerán por primera vez a los compositores

La gran gala final tuvo como primera escena a los cuatro finalistas en el ‘Campamento musical’, quienes recibieron unos regalos para que realizaran su última presentación en el tocadiscos.



La presentadora Andrea Serna los sorprendió con su presencia ara realizarles una invitación a cantar en la ‘Ciudad de las Cajas’ y darle de paso la bienvenida a los participantes del Desafío The Box, que reemplazará a La Descarga.



Además se recordaron los mejores momentos que vivieron los concursantes de La Descarga durante la competencia.



Oropesa, del equipo de Maía, fue el primero en realizar su última descarga, al interpretar No Sé Olvidar “Oropesa es un cantante con un talento impresionante, que tiene una versatilidad, un color y un matiz en su voz como nadie”, dijo su mentora al finalizar su presentación.

El siguiente turno fue para Stefany Zabaleta. del equipo de Santiago Cruz, quien cantó Creo en Mí. “Quiero agradecer a Santi porque antes de venir acá él tuvo un obsequio conmigo y fue la crisálida, que es vida, y vida es lo que me diste a mí”, dijo la artista.



Luego Dareska lo dio todo en Me Gustas Mucho y su mentora aseguró sobre la ya reconocida trayectoria musical de la participante: “Es la muestra de la mujer colombiana, que no se rinde, que viene remando en un espacio tan difícil como la música popular”.

Breiner, del equipo de Gusi, fue el último en pasar. Dio una bella interpretación de Si Quieres y solo tuvo palabras de agradecimiento para su mentor: “Gusi, quiero agradecerte por tu cariño, tus enseñanzas, por aceptarme como soy, a todo Colombia, los amo, mi deseo es que todos conozcan mis canciones”.



Los mentores, a su vez, cantaron un mosaico de temas, comoOropel, Sabrás, El Cantor de Fonseca y Carmen de Bolívar.



Después de escucharlos a todos, el público eligió. Y Stefany Zabaleta fue la gran favorita, se llevó 500 millones de pesos y la oportunidad de abrir el concierto de Gusi el próximo 22 de abril en el Movistar Arena, en Bogotá.



Lea además: ¿Pensando en vacaciones? Vendimia chilena: un festín de uvas y tradiciones

Su historia

Stefany Zabaleta Solano es una joven cantante que nació en Barrancabermeja, pero creció en Bucaramanga, Santander. Actualmente tiene 22 años y, aunque fue una de las participantes más jóvenes de La Descarga. Su potente voz cautivó y su franqueza. La finalista del reality comenzó a cantar desde que tenía cinco años y lo hacía junto a su padre.

La artista participó anteriormente en La Voz Teens y Yo me Llamo. Era su tercera oportunidad en un concurso musical. Desde su audición, cuando interpretó 'I Will always love you', de Dolly Parton, la santandereana logró destacarse entre los demás participantes. Finalmente, fue escogida por Santiago Cruz.

La participante de la Selección Amarilla dijo durante el programa que cuando era una niña sufrió mucho. “Yo estoy trabajando día a día, ahorrando, para que yo pueda salir y cumplir el resto de sueños de una forma tranquila. A nosotros nos desplazaron de Barrancabermeja hace varios años. Lugar a donde nos mudábamos, lugar que nos iban y nos buscaban. Mi hermano sufrió un atentado donde casi lo matan, nosotros denunciamos, como familia nos unimos y teníamos que alzar la voz. Decidí ponerlo público en mis redes sociales que la situación tuvo tanta acogida que muchas personas del medio se solidarizaron conmigo. Muchas veces, nosotros en una situación de desplazamiento no sabemos qué hacer, por eso quiero comprarles un lugar lejos donde yo pueda salir a trabajar tranquila sin tener que sentir en mi corazón que en cualquier momento puedo perder a mi familia”, relató en una entrevista para el reality de convivencia de Caracol Televisión, quien sueña con comprarle una casa a su familia.