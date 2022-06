¿El elixir de la juventud? Los mitos y verdades de los tratamientos antiedad

Bien dicen que el vino se pone mejor con los años, y al igual que este, muchas estrellas de la música y el cine se ven más radiantes con el pasar del tiempo. Prueba de ello es la cantante estadounidense de origen puertorriqueño, Jennifer López, quien pese a estar ad portas de cumplir las cinco décadas, los años parecen no pasar por ella.



¿Pero qué se esconde detrás de este elixir de eterna juventud que parecen haber adquirido también, además de JLO, famosos como Lucy Liu, Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Will Smith, entre tantos otros?



Quizá han recurrido a una alimentación saludable, buenos hábitos, ejercicio físico y mayor conciencia de cuidado, o encontrado algunas ayuditas como tratamientos antiedad y operaciones de estética que no dejan rastro. La respuesta es: todas las anteriores.



Y es que, allí donde la cosmética no llega, los tratamientos profesionales ofrecen, cada vez más, una gran solución. Lo cierto es que, se ha generado todo un boom en torno a este tema, y estrellas de renombre como ellos, se han convertido en un referente de hombres y mujeres, que buscan combatir los estragos del tiempo en su piel.



Le puede interesar: Quindío, el mejor destino para el turismo nacional e internacional



Así las cosas, hay que saber que, con el paso de los años, el cuidado de la piel es una rutina que requiere más y más atención, esto debido a que algunas funciones metabólicas del organismo comienzan a disminuir a determinada edad, iniciando por los niveles de producción de colágeno, una proteína que da estructura en muchas zonas del cuerpo, como la piel, el pelo, las uñas, los huesos, ligamentos y tendones.



Andrea Acevedo, especialista en medicina estética, explica que si bien, el envejecimiento es irreversible, sí se puede controlar, “no lo podemos detener, pero sí manejar desde la alimentación saludable, rica en antioxidantes, vitaminas y proteínas. Después de los 35 años empezamos a ver un cambio en el volumen de la piel, eso pasa por varios factores, todo envejece, el hueso que nos da el soporte se vuelve menos denso; los músculos y ligamentos, que son los que sostienen, pierden tono, los cojines de grasa pierden volumen y se desplazan hacia abajo, por eso la cara se descuelga. No obstante, a partir de los 25 años empezamos a perder un 6 % de colágeno de nuestra piel, durante cada diez años, lo que evidentemente ha impulsado a muchos a tomar acción”.



Y es precisamente ese llamado a la acción lo que ha hecho que, grandes famaceúticas como Merz Aestetics, creara múltiples procedimientos que están diseñados para estimular la producción de colágeno.



Entre estos se encuentran los peelings, la terapia de inducción de colágeno con micro agujas, radiofrecuencia con micro agujas, aplicación de toxina Botulínica, láser y ultrasonido microfocalizado (Ultherapy).



Estos alcanzan diferentes profundidades y por ende, un impacto diferente en la producción de colágeno. La selección de cada procedimiento debe ser determinada por la necesidad de cada paciente, así como el tiempo de recuperación que tiene cada uno de estos, los costos y posibles efectos adversos.



“Soy una convencida de que hoy tenemos todas las herramientas y conocimientos para poder envejecer de una manera más saludable. Y la medicina estética es una de las ramas que más ha avanzado en materia de antiaging para retrasar y, en algunos casos, revertir el envejecimiento”, dice Adriana Arboleda, diseñadora de moda e imagen de Merz Aestetics.



Cabe destacar que, entre los métodos naturales para prevenir la pérdida de colágeno, señalan los expertos que, es vital utilizar filtros físicos como el protector solar, esencial para evitar que esta proteína, propia del cuerpo, sea reemplazada por fibras elásticas.



Esta protección también impide que los rayos UV activen los radicales libres o moléculas en el organismo que generan estrés oxidativo en la célula y, posteriormente, conllevan a la degradación de colágeno y la elastina.



En tanto que, mantener una buena alimentación y estado anímico, son otros de los aspectos a cuidar.



El pescado, los frutos secos, algunas frutas y verduras son algunos de las fuentes nutritivas para mantener un cuerpo y una piel saludables.

Arboleda también señala que, si bien, es importante cuidar el cuerpo, lo es más, cultivar la parte espiritual. “Yo creo en la belleza holística. Cuando uno se siente bien por dentro, eso se proyecta en el exterior. Cualquier tipo de práctica que te ayude a estar en armonía contigo misma, hace que te veas como te sientes”, dice la también creadora de Pink Filosofy, junto a Johanna Ortíz.



Ahora bien, muchos se preguntan si el tomar colágeno es beneficioso. Según la doctora Acevedo, consumirlo por por 90 días mejora la textura, la apariencia y la calidad de la piel, aunque no evita que lo sigamos perdiendo.



Lo mismo sucede con el yoga facial, muy de moda en el momento, y cuyo efecto es temporal, mejora la piel, el drenaje linfático, activa la oxigenación, la circulación y se repone el tejido.

Mitos y verdades del Antiaging

Alrededor de la toxina Botulínica hay muchos mitos, se dice que si se aplica solo una vez, y nunca más, el paciente tenderá a envejecer más, lo cual es falso. Simplemente recupera las líneas de expresión y el movimiento. Tampoco es cierto que genere adicción.



Algo que sí es verdad, es que cuando se aplica por primera vez, la sensación en el rostro es extraña, ya que no se tiene el mismo movimiento muscular, por lo tanto, se puede sentir al inicio un poco de pesadez, pero a los 15 días esa sensación se va.



Los expertos recomiendan conciliar con el médico la dosis que se quiere usar, para obtener un resultado lo más natural posible.



Lo que se hace con la toxina botulínica es maniobrar con las fuerzas y vectores de movimiento que tienen los músculos, estos efectos se perciben a los 15 días de haberse realizado el procedimiento.



Esta se aplica en el entrecejo, la frente, alrededor de los ojos, para las líneas del cuello, en el músculo temporal, y también se ponen puntos en escote para reducir líneas, y en el depresor de la punta nasal se aplica un punto de toxina y así la nariz no se baja tanto cuando se habla.



Cabe aclarar que en personas con el párpado caído, no es recomendable aplicarla en la frente, porque al perder el movimiento en la ceja, se notará mayor rigidez. Lo ideal es aplicar muy pocas dosis, para que el paciente conserve su movimiento.



No es recomendable acudir cada dos meses a hacerse este tipo de procedimientos, ya que según los especialistas, esto genera resistencia al tratamiento y ya no va a funcionar. Voceros de Mertz aseguran que este tiene la única toxina botulínica del mercado sin proteínas, por lo que no hay respuesta inmunológica ni riesgo de resistencia; el resultado suele ser más natural y menos rígido que con otro tipo de sustancia.