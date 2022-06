Quindío, el mejor destino para el turismo nacional e internacional

Volver pronto a tierras quindianas es el deseo que queda en el corazón de los turistas que han viajado por los mágicos pueblos de uno de los departamentos más pequeños de Colombia, y que desde el año 2011 fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Este cuenta con hospedajes para todo tipo de gustos, desde glamping hasta hoteles especializados para los amantes del ciclismo.



Hoy en día encontrarse con la naturaleza se ha convertido en una opción de cura medicinal, la conexión con los siete chakras y la liberación de los pesos energéticos que enferman el cuerpo son actividades sanadoras que se pueden realizar en el Hotel Anahata; allí los espacios, hospedaje y alimentos giran en torno a la paz y la armonía.



La Casa du Vélo es un lugar especializado para los apasionados por las bicicletas, que buscan disfrutar de las vacaciones en dos ruedas; este hotel ubicado en el kilómetro 3 vía Filandia y Quimbaya, ofrece a sus visitantes espacios especializados para parqueo, limpieza y mantenimiento de estos medios de transporte, así como alimentación y horarios adecuados para los deportistas.



“Nos hemos dado cuenta de que los ciclistas no son los más bienvenidos en los hoteles ‘normales’, debido a los horarios en los que se sale a entrenar, así que nosotros ofrecemos espacios dirigidos para este tipo de turista. También, se cuenta con una ruta segura de senderismo y clases especiales para principiantes”, explica Juan Pulido, vocero del hotel.



El café es uno de los productos estrella de Colombia, y probablemente no existan ninguna casa del país donde no se valore una buena taza de café, es por esta razón que en todas las esquinas de la bella Quindío se puede disfrutar de un buen sorbo de esta semilla, importada inicialmente de los continentes lejanos de Asia y África.



Los recorridos cafeteros son unos de los placeres que se pueden dar los turistas que visitan la zona, es imperdible una caminata por los angostos caminos entre los árboles de café, para aprender los cuidados necesarios que requieren los cultivos.

Cada año, desde el 11 de noviembre, Quindío celebra el Festival Yipao, el cual representa la cultura arriera del departamento con el clásico transporte de carga Jeep Willys.



Es inevitable recordar a las ‘chapoleras’, mujeres que recogen el grano de café, reconocidas a nivel internacional por la famosa novela de 1994, ‘Café con aroma de mujer’. O relacionar este paisaje cultural con la película Encanto, de Disney, inspirada en Colombia y en las costumbres propias del país, así como en un lugar particular, la Hacienda Bambusa, ubicada en la Vereda Portugalito cerca a Armenia.



A la magia de la geografía se suma la calidez humana de los habitantes de la región, quienes reciben con gusto a los visitantes, y cuentan con lujo de detalles todo sobre la conquista paisa y sus comidas típicas. Una historia que llevan arraigada a su corazón, por eso se pueden encontrar restaurantes como Tinto y Guaro, con temáticas de los años 60 y 70, donde las personas pueden sentirse como si viajaran en el tiempo.



El Quindío reposa en la cordillera Central y cuenta con el mirador de Filandia, desde allí se pueden observar casi todos los municipios, la ciudad de Pereira y algunos pueblos del norte del Valle del Cauca, donde reina la calma, como Pijao, que ahora hace parte de la red de pueblos más tranquilos del mundo y espera siempre visita.