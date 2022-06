'Bebé', la película colombiana que busca destacarse en Festival de Cine de Tribeca

Si en algo se ha destacado Colombia en los últimos años, es en materia de producción audiovisual, pues cada vez son más los cineastas que están conquistando al público internacional en diversos festivales alrededor del mundo. Y una de ellas es Cristina Sánchez Salamanca, la directora colombiana que está representando ahora al país con su cortometraje ‘Bebé’, en la 21 edición del Festival de Cine de Tribeca, que se realiza por estos días en Nueva York.



La historia gira en torno a un drama convincente que explora la relación emocional de Nina, –una niña de 11 años-, con padres separados, y sus dificultades para integrarse a su nueva familia. La pequeña vive las tensiones de una deteriorada relación con su padre, afronta en soledad sus dificultades y observa su entorno con extrañeza.



“El corto gira en torno a ese hervidero emocional donde Nina descubre que ella ya no es tan niña, ni tan pura; enfrenta su lado más oscuro y turbio, y su represión explota ese día. Y es justo eso lo que a mí más me interesaba explorar. Ese primer momento por el que todos hemos pasado, en el que vemos que la inocencia y pureza de nuestra infancia se va. Justo ahí nos damos cuenta de que somos capaces de procesar emociones y pensamientos no solo más complejos, sino más oscuros y difíciles. Este es el día en el que ella se encara a esa persona que no sabía que existía”, explica Sánchez Salamanca sobre el metraje que fue escogido entre 7.200 cortos enviados este año al prestigioso Festival.



Y es esta importante plataforma, la que estrenará hoy en premier mundial a ‘Bebé’, que competirá junto a otras 42 producciones de 25 países, siendo parte de la selección ‘Condición Humana’, que abarca sensibilidades creativas únicas de cinco países latinoamericanos y que exploran “relaciones humanas tensas y emocionalmente resonantes”.



De la cinta, su creadora revela que está inspirada en aquellos sucesos que marcaron su infancia, pero también en la pintura ‘El mundo de Christina’, de Andrew Wyeth, que además de ser su homónima, desde pequeña se sintió muy atraída por esa imagen devastadora. “Esa soledad la conocí en muchos momentos de mi vida. Sentía que Nina, mi protagonista, podía ser Christina. Su mundo es otro, observa un hogar en la distancia y del cual ella no se siente parte”.



Cristina es directora y guionista, formada en la Escac de Barcelona. Ha trabajado en proyectos como ‘No fue mi culpa’ de Star+, ‘Champeta, el ritmo de la tierra’ para Disney+, y ‘Narcos’ en Netflix, entre otras exitosas producciones.

Cristina destaca que plataformas como Tribeca se han convertido en un trampolín de oportunidades. Especial para El País



Su corto ‘Bebé’ ganó en 2020, la ‘Beca de creación de cortometraje para realizadores con trayectoria’, que otorga Idartes, el Instituto Distrital de las Artes, de la Alcaldía de Bogotá. Y actualmente, también está escribiendo su ópera prima.



Sobre su participación en Tribeca, y la consolidación del talento local en la escena internacional, Cristina destaca que este tipo de plataformas se han convertido en un trampolín de oportunidades.



‘Me siento muy emocionada de ver que hay voces emergentes que están logrando cada vez más posicionarse en estos Festivales distintos, Cannes, Venecia, Berlín, …, siento que se abre una gran oportunidad para los realizadores nacionales. Y por supuesto, cuando me vi a mí, en esa posición, fue y sigue siendo, muy abrumador, pues es aquí cuando sabes que muchos años de esfuerzo si están siendo apreciados”, concluye Cristina Sánchez.



Tribeca se ha convertido en uno de los festivales más llamativos del mundo para los realizadores emergentes. Creado en 2002 por la productora Jane Rosenthal y por el actor Robert De Niro como respuesta a la necesidad de revivir el barrio de Tribeca luego de los ataques del 9-11, en septiembre de 2001, el festival ofrece una ventana para el cine más experimental e independiente. El núcleo de este evento es una selección de películas y cortometrajes, de ficción y documentales, con un contenido político, cultural y social relevante, de todo tipo de narradores.

“Pasamos años enteros intentando sacar lo más auténtico de nuestra alma y contar nuestra historia y yo desde muy joven me he sentido atraída por lo grotesco, lo feo, y con esta ficción, también quise enfrentar ese lado oscuro que durante muchos años vivió

en mí”. Cristina Sánchez, directora de cine.



Este año, Tribeca celebra su edición No. 21, del 8 al 19 de junio, con una selección de 111 largometrajes de 151 realizadores de 40 países, incluyendo 88 premieres mundiales y 16 online. También estarán en competencia 43 cortometrajes de 25 países, seleccionados entre más de 7,200 cortos enviados este año, una cifra récord según lo confirma Sharon Badal, vicepresidenta del Programa de Cortos.



“Este año, el programa nos deja muy orgullosos y honrados por el ingenio y la pasión ilimitados de nuestra incansable comunidad cinematográfica”, afirma la directora del festival y vicepresidenta de programación, Cara Cusumano. Asimismo, asegura: “Ya sea una bocanada cómica de aire fresco, o una exposición mordaz de los temas contemporáneos más urgentes, las selecciones oficiales de este año nos recuerdan nuevamente la vitalidad y urgencia del cine independiente”.



El estreno mundial de ‘Bebé’ es este 17 de junio, a las 4:15 p.m., en el Angelika Theater de Manhattan y toda la boletería se agotó en menos de media mañana. Luego se realizará un conversatorio moderado por José Rodríguez.