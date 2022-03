Daniella Álvarez sufrió una lesión en su pie y ahora tendrá que utilizar silla de ruedas

La exreina y presentadora Daniella Álvarez le contó a sus seguidores que además de la prótesis por la amputación de su pierna izquierda, a partir de ahora también tendrá que utilizar silla de ruedas.



De acuerdo con lo detallado por la Exseñorita Colombia, hace unos días se lesionó su pie derecho lo que le impiden caminar temporalmente, por lo cual, deberá usar una silla de ruedas para movilizare mientras le cicatrizan las heridas.



Lea además: Hijos de Jorge Oñate enfrentan pleito legal por la millonaria herencia que dejó el artista



"Me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar", escribió la exreina en su cuenta de Instagram, donde tiene 4 millones de seguidores.



Según le comentó a sus fanáticos, la herida se la hizo por haber caminado por un largo tiempo, pero no se dio cuenta hasta que ya le había avanzado la lesión. "Me hice esta llaga en mi único pie, como no tengo sensibilidad no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre", indicó la expresentadora del Desafío 'The Box'.



Lea también: ¿Qué pasó con la aventura romántica de Aida y Yeferson Cossio?, la influencer reveló detalles



La barranquillera compartió varias fotografías en su silla de ruedas en las que está en compañía de su novio, el actor Daniel Arenas. Además, publicó un mensaje en el que describe cómo avanza su proceso de recuperación.



"Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad", precisó.