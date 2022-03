Hijos de Jorge Oñate enfrentan pleito legal por la millonaria herencia que dejó el artista

Un año después del fallecimiento del cantante Jorge Oñate, los cinco hijos extramatrimoniales que tuvo el artista decidieron demandar a sus hermanos en el marco del proceso de sucesión de la herencia que les dejó su padre.



De acuerdo con lo conocido al respecto, Omar Oñate, José Jorge Oñate Canales, Jorge Luis Oñate García, Gina Oñate Araujo y Jorge Antonio Oñate Dangond, fueron quienes decidieron demandar a sus otros hermanos para darle paso al proceso de sucesión y así distribuir los bienes materiales que eran del artista vallenato.



Lea además: ¿Yatra cantará en los Óscar?: Conozca a detalle quiénes serán los famosos que se presentarán durante la gala



Omar Oñate Mestre, hijo mayor del cantante, indicó que no fue posible llegar a un acuerdo con todos los herederos del artista vallenato, por lo cual tuvieron que llegar a términos legales para resolver la situación.



"No hubo conciliación de ninguna manera durante todos los escenarios que se presentaron entre hermanos y por esta razón se tomó la decisión de implementar una demanda civil para darle solución a este paso", dijo.



Aunque el cantante de música vallenata reconoció a sus nueve hijos, la disputa se originó porque el artista no habría dejado un testamento especificando qué le correspondía a cada uno. Cabe recordar que el cantante Jorge Oñate falleció a los 71 años, el pasado 28 de febrero de 2021.



El patrimonio de Jorge Oñate, según especulaciones, ronda los $22 mil millones. Según destalló Omar, la fortuna está representada en ganado, lotes, casas, fincas y derechos de autor por sus canciones.



Lea también: Chocquibtown recibe certificación 'Cuádruple Platino' por reproducciones digitales en Colombia



Los involucrados en los enfrentamientos por la herencia son los hijos que el cantante tuvo por fuera de su matrimonio con Nancy Zuleta, esto debido a que la totalidad de la fortuna que dejó el artista actualmente está en manos del núcleo principal del artista.



"Tuvimos la esperanza de hacer la voluntad de mi papá correctamente, con todos sus hijos, no fue así, el escenario se dañó y se fue deteriorando hasta cortar la comunicación. No hay plata para nadie. Y viene el problema de uno de los hermanos contra nosotros", dijo Omar en diálogo con Blu Radio.



Con el fin de que los bienes se repartan de manera equitativa, el pleito entre los herederos del cantante vallenato se resolverá ante un Juzgado de Familia del Circuito de Valledupar.