¿Qué pasó con la aventura romántica de Aida y Yeferson Cossio?, la influencer reveló detalles

La aventura romántica entre Yeferson Cossio y Aida Victoria duró menos tiempo del que sus seguidores pensaban porque, según dijo la influencer, se estaba convirtiendo en una situación tensa.



Según confirmó la barranquillera, decidió no continuar la relación que estaba iniciando con el también influencer porque, debido a que él había terminado hace poco con Jenn Muriel, en redes sociales se estaba tornando difícil la situación los fanáticos de los tres.



"Cero raye, él y yo no quedamos mal. O sea, en el momento en que yo tomé la decisión de frenar las cosas con él, me entendió porque era válido que yo no quisiera meterme en ese embrollo y sobre todo porque me estaba llevando la peor parte", dijo Aida en un video compartido en su Instagram.



Según destacó, ella fue quien decidió finalizar el amorío que terminaron en buenos términos. Además, con relación a las especulaciones del porqué ya no se seguían en Instagram, Aida aclaró que había sido una decisión que tomaron por el bien de ambos.



"En todo caso, nosotros en realidad no terminamos mal y la razón por la que nos dejamos de seguir fue por un consensuo mutuo, cuando las cosas son tan intensas es muy difícil que la amistad vuelva a ser la misma de antes", comentó la barranquillera.



Aida también se refirió a los videos en los que, supuestamente, ella sale viendo de reojo a Yefferson Cossio con Jenn Muriel en el concierto de Mike Bahía y Greeicy Rendón en Medellín. Según recalcó, no los saludó porque estaban muy alejados y había mucha multitud.



"Yo no vi a ese hombre, ni de reojo, es que no hubiese podido porque había un montón de gente. Supe que él estaba ahí, ni siquiera porque lo saludé, sino porque saludé a los escoltas", sostuvo la influencer en las historias que compartió en su cuenta de Instagram.



Aunque el influencer no se ha pronunciado al respecto, sus seguidores han manifestado que todo se habría tratado de un amorío por marketing porque Cossio ha estado compartiendo contenido de nuevo con su exnovia.