David Palacio, el actor de 'Ritmo Salvaje' que tuvo que reaprender a ser colombiano

'Ritmo salvaje', la nueva serie colombiana que llegó este mes a las pantallas de Netflix, ha enamorado al público manteniéndose en el top 10 de lo más visto en Colombia. Una serie que destaca talentos nacionales como Juan Manuel Guilera, Ángela Cano, Cristina Warner, Sergio Herrera, Martina la Peligrosa, Sashua López, Kevin Bury, Elisa Torrente y Greeicy Rendón.



David Palacio es uno de los actores colombianos que se han dado a conocer en el país por su participación en la serie colombiana. El paisa de 30 años se mudó desde muy joven con su familia a Los Ángeles, en Estados Unidos, donde terminó su bachillerato y empezó a buscar oportunidades en televisión.



“Empecé a trabajar en televisión allá en Los Ángeles halando cables, luego pasé a las producciones, en una comencé aplaudiendo y me pagaban por ir a aplaudir. Empecé a preguntar a rebuscar, les preguntaba a los actores dónde habían estudiado y cómo habían construido su carrera, así que pensé que yo iba a hacer lo mismo”, comenta Palacio.



‘Checho’, a quien representa en la serie, además de abrirle un espacio en las pantallas colombinas, le ha permitido acercarse de nuevo a sus raíces paisas. “Para hacer de ‘Checho’ me tocó re-aprender ser colombiano, me tocó volver a verme todas las películas colombianas, charlar con la gente, volver a llenarme de ‘parlache’ en Medellín”, cuenta el actor.

Una de las pasiones de Palacio es la producción musical, ya ha escrito diferentes sencillos que se pueden encontrar en las distintas plataformas

de música. Entre los géneros que más le gustan realizar está el rap y el reggae.

Un personaje que significó un reto para Palacio, pues durante su creación su tarea principal fue no caer en el cliché del chico malo, a pesar de que la historia de ‘Checho’ es la de un joven de escasos recursos, paisa y que por necesidad entraba al mundo del narcotráfico.



“El casting era una escena de un villano, un chico malo, por decirlo así. Yo lo que hice fue buscarle también su lado sensible y representarlo con su ‘un bacán’, le di la vuelta al personaje(...) es arriesgado, pero generalmente trato de revisar muy bien los personajes y encontrar esa esencia que los hace especiales”, explica David Palacio.



Un papel que parecía tener su nombre escrito desde el principio. Durante la realización del casting el actor paisa se encontraba contagiado de Covid-19, por lo que le fue compleja la realización de las pruebas.



“Me pudieron hacer mi presentación vía Zoom, donde estuvieron presentes los productores, directores entre otros. Yo estaba muy débil, me sentía mal, tenía síntomas bastante fuertes. No obstante, a ellos les gustó, me dijeron que parecía que no tenía nada y eso fue de las cosas más complejas del casting”, dice el intérprete de ‘Checho’.



No es un secreto que los personajes generalmente dejan huella en quien los interpreta. ‘Checho’ le enseñó a David a no dar por hecho, pues la vida no es algo seguro. “De él me llevo la enseñanza de que no hay nada seguro, pues hoy estamos aquí, mañana no sabemos, también el decirle las cosas a las personas que quieres. Si tú quieres expresarle tu amor a alguien, hazlo, no dejes para después, eso me llevo de ‘Checho’”, cuenta el actor.



El actor paisa ha estado en producciones como ‘La piloto’, ‘La bella y las bestias’, ‘Corazón que miente’, ‘Tierras salvajes’, ‘Educando a Nina’, ‘Falsa Identidad 2’, entre otras. Sus primeros personajes como colombiano los hizo en 2021 en la segunda y tercera temporadas de ‘Ana, la serie’ para Amazon Prime, y ‘Ritmo salvaje’, para Netflix.

Mientras estuvo en Colombia, lo que David más extrañó fue ‘Benji’, su perro.

A pesar de su larga trayectoria en el mundo de la actuación, desde hace algunos años en sus planes estaba trabajar en un proyecto colombiano, “Llevaba bastante tiempo queriendo hacer una participación con mi tierra; sin embargo, por el trabajo no tenía mucho tiempo para conocer la industria. Curiosamente, me llegó este personaje que me trajo de vuelta a mi país”, manifiesta Palacio.



El actor espera seguir trabajando en producciones nacionales, ya que el público colombiano lo ha recibido positivamente, además de las buenas relaciones que construyó con talentos como Greeicy Rendón.



“Fue un experiencia increíble, ha sido un trabajo maravillo. Compartir con tantas personas admirables no solo laboralmente, sino en la calidad como personas, fue de gran aprendizaje para mí”, resalta el actor y cantante antioqueño.



Palacio seguirá estrenando personajes durante este año. Su próxima aparición en las plataformas de estreamig será en Amazon Prime, donde protagonizará ‘Ana’, una serie mexicana en la que actuará al lado de Ana de la Reguera.