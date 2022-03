Mónica Lopera cuenta cómo logró consolidar su trabajo en la televisión internacional

La actriz Mónica Lopera, después de vivir 14 años en Londres, está lista para consolidar su trabajo en la televisión internacional al actuar en la serie británica ‘Killing Eve’ que, desde que se lanzó en el 2018, redefinió el género del thriller y las historias femeninas en la pantalla chica.



Su debut en ‘Killing Eve’, que en Colombia se puede ver por Paramount o en iTunes, se da en el episodio ‘A rainbow in beige boots’, en el cual caracteriza a Fernanda, una cubana relacionada con Villanelle (Jodie Comer), por lo que también es perseguida por Eve Polastri (Sandra Oh).

Aunque iba a participar en un capítulo, los productores la llamaron como invitada del tres al seis en la producción de ocho episodios.



La actriz, recordada en Colombia por series como ‘Isabel me la Veló’, ‘En los tacones de Eva’, ‘Francisco el matemático’, ‘Un ángel llamado azul’ y ‘La tusa’, participó también en la serie ‘Borgia’, y en películas como ‘Between two worlds’, ‘One way’, ‘Daniela truck’, ‘Antes del fuego’, ‘Thomas & friends: Meet the characters’ y ‘Las aventuras de Paddington’.



“Llevo 14 años viviendo en Londres, tenía muchas ganas de estudiar, de crecer como persona, de vivir en otro lugar. Llevaba muchos años trabajando en Colombia sin parar y tenía inquietudes personales. Aquí hay toda una tradición teatral, me parecía perfecto para unir mi crecimiento personal y actoral”, cuenta Mónica, quien llegó con la idea de quedarse nueve meses, pero la atrapó una serie online con Vodafone.



“Fue un verano de tres meses viajando por Europa, y vi que había posibilidad de hacer cosas diferentes, de explorar, de aprender y me fui quedando. Han pasado 14 años y sigo en esa lucha de querer saber más, de ser mejor persona y profesional”.

"Ha sido un proyecto único, nuevo, que requirió todo este camino personal y profesional que llevo en Londres, para hacerlo con la mayor madurez y gratitud": Mónica Lopera Cossio, actriz.

Sobre ‘Killing Eve’ confiesa que “la directora de casting me dijo ‘cámbiale un par de cosas, pero ese es el tono’, lo hice y se lo envié el mismo día y a las dos semanas me dijeron que el papel era mío. Ya te imginarás la felicidad, no llevaba esperando 14 días, sino 14 años por esa llamada”. Admite la actriz nacida en Miami, que vivió en Medellín y Bogotá, que han sido 14 años “de lucha, de insistir y creer” en la capital de Inglaterra.



“Al terminar el primer capítulo de ‘Killing Eve’, el productor me dice: ‘te felicito, nos encantó tu trabajo, el personaje y queremos saber cuándo vuelves’. Me iba al día siguiente a Colombia, en pandemia y le dije “no tengo ni idea” y él me dijo “nos encantó lo que hiciste con este personaje, queremos que vuelvas a la historia, te esperamos’. Me gané mi lugar por mérito y por mi trabajo, por eso tiene un sabor más dulce”.



Es seguidora de la serie, “rompió los esquemas, gira en torno a mujeres, las cabezas de cada temporada han sido profesionales a las que admiro profundamente. Este proyecto redefinió el género de thriller, es a la vez comedia y drama. Y estar al lado de actores como Sandra Oh, me hace sentir orgullosa y feliz”.



Todo el proceso, admite, fue “una experiencia intimidante, por el tamaño de la producción, los directores, los productores, los escritores, los actores, los vestuaristas, los maquilladores, todo es de unas dimensiones enormes. Requiere de entereza, tener los pies en la tierra, claridad y seguridad en tu personaje, en la historia, en lo que vas a proponer como actor, puede asustarte”.



Le exigió también trabajar con la ‘coach’ de acento de la serie y asistir a reuniones de guiones con Sandra Oh y con los directores. “Es un proyecto de otro nivel, del que aprendí todo el tiempo. con Sandra rodamos días enteros y entre más grande es más humilde, más generosa, curiosa, profesional y tranquila. Me hizo sentir muy cómoda, me dio la confianza para proponer. Sentí como si la conociera desde antes. Hablamos de la vida, le conté de Colombia, de mi familia, de por qué llegué a Londres y ella me contó cómo llegó a ‘Grey's anatomy’ y qué pasó después, fue una relación muy cercana”.

s además estilista y maquilladora profesional, egresada de London Makeup School, y actualmente termina sus estudios de Humanidades en The Open University.

Este proyecto, según Mónica, redefine y redirecciona su carrera. “Vienen otros muy importantes y se van a abrir puertas muy grandes, porque esta serie es una locura en Londres y en Estados Unidos. Tengo un par de cosas este año, pero quiero aprovechar este dulce logro, que es contado, en una carrera tan difícil, tan competida, de tantos ‘no’, quiero saborearlo lo más que pueda”.



Otro momento importante fue su participación en cinco capítulos de la primera temporada de la serie ‘Borgia’, para la cual vivió seis meses en Praga. “Por ese enorme proyecto conseguí una manager muy importante, conocí productores, jefes de casting, mi carrera tomó otro rumbo. Llevaba cuatro años y decidí quedarme en Inglaterra, después hice la película ‘Between two worlds’, y hace tres años hago parte de la serie animada para Nickelodeon ‘Las aventuras de Paddington’, en la voz de Sofía. Llevo tres temporadas. Es un proyecto grande y hermoso”.



No se desliga de Colombia, vive pendiente de Carmenza Cossio, su madre, actriz, quien hace el papel de doña Leda en la bioserie ‘Arelys Henao, canto para no llorar’. “Es la estrella del momento, la más famosa ahorita y se lo merece. Veo los videos que me mandan ella y los fans, que le escriben, la paran en la calle. Que la gente disfrute verla es espectacular. En este proyecto todo se dio para que ella se luciera. Yo soy la más orgullosa, la fan número uno, la amo”.



A Mónica le falta un año para terminar su carrera de Humanidades. “Nunca paro de aprender, es un reto personal, ha sido una experiencia hermosa, dificilísimo combinar universidad con vida, con hijo, con trabajo, pero me ha acompañado en el embarazo, en la pandemia”.



Intenta cada año volver a Colombia, donde ha hecho parte de producciones como ‘Loco por vos’, ‘Antes del fuego’, ‘La tusa’ y sigue atenta a nuevas propuestas.



“Soy la representación de una gran minoría en estos lugares, que es invisible muchas veces. Por eso, hacer un personaje de estos da la posibilidad de decir ‘aquí estamos’”, dice. “Tengo un hijo de cinco años (Pedro Galindo Lopera), que ve a su mamá luchando, abriendo un camino, empoderándose y empoderando a las mujeres que están a su alrededor. Tengo una mamá que se separó cuando yo era adolescente y le tocó abrirse camino sola. Acá llegué a abrirme un camino y a luchar por esa visibilidad. Por eso esta serie es tan importante, porque detrás de esta hay un gran propósito, empoderar a las mujeres y que sea esa voz femenina la que habla a través de los personajes y las historias”.



Sobre ‘Killing Eve’

Inspirada en la saga literaria de Luke Jennings, Codename Villanelle, adaptada a la pantalla chica por Phoebe Waller-Bridge, guionista y actriz británica de 36 años, creadora de comedias dramáticas como Crashing y Fleabag o Sin Tiempo Para Morir, la última película de la saga de James Bond.



La serie sigue a Eve Polastri, encarnada por Sandra Oh, que trabaja como agente del MI5 y que, a pese a llevar una bonita relación con su esposo y tener un buen trabajo, quiere desarrollar su carrera como agente secreta. Aunque Sandra gozaba de reconocimiento gracias al personaje de Cristina Yang en la serie Grey’s Anatomy, fue el rol de Eve el que la llevó a brillar en los premios de TV. La actriz Jodie Comer logró proyección internacional gracias al papel de Villanelle, asesina en serie hermosa, sarcástica y sofisticada, por el que ganó el Primetime Emmy a la mejor actriz en una serie dramática y el BAFTA a la mejor actriz de televisión.