Daddy Yankee estará en Cali para su última gira de conciertos, tras anunciar su retiro musical

Daddy Yankee, uno de los máximos exponentes de la historia del reggaeton, anunció este domingo su retiro de la música, al tiempo que se confirmo que Cali será testigo de una de sus últimas presentaciones.



En un video de tres minutos de duración, el cantante de 'Gasolina' y 'Despacito' agradeció a sus fanáticos por darle las llaves para abrir las puertas del reggaeton a nivel mundial.

"Al fin veo la meta en esta carrera, que ha sido un maratón. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado", dijo Yankee.



El 'Máximo líder' se despide de la música con 'Legendaddy', su último álbum, el cual estará disponible desde este jueves en la noche, y con una gira mundial que incluye varias paradas en Colombia, entre ellas Cali.



"Formalmente anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Me voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria", comentó.

Daddy Yankee se presentará en Cali en el marco de su gira de despedida, La Última Vuelta World Tour, el próximo 7 de octubre. También tendrá conciertos en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Las boletas estarán a la venta desde el 30 de marzo.



"Los amo con mi vida. Cambio y fuera. Se despide Daddy Yankee, el jefe", concluyó el cantante puertorriqueño.