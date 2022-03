"This is Not America": Residente estrena nuevo tema, conozca aquí todos los detalles 

El polémico rapero, compositor y filántropo René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente lanzó su primer sencillo luego de un año y medio de pausa, junto a las gemelas francocubanas Ibeyi.



En este nuevo tema, el rapero hace una crítica a la forma en la que se concibe América, la colonización y las formas en la que los diferentes gobernantes han maltratado y violentado a las clases menos favorecidas.





Las gemelas que confomra la agrupación Ibeyi son Naomi Díaz, quien da vida en la percusión y Lisa-Kaindé, cantante encargada de darle color a los coros de la canción.

Así mismo, "This is Not America" busca señalar que todas las culturas precolombinas han sido y serán la esencia de lo que se es actualmente, pues han sido quienes han consolidado mucho de lo que ahora se percibe como moderno.



Según el comunicado de la compañía Sony Music, la idea del tema es buscar que la comunidad no llegue a “separarse y crear una evolución para la unidad".



Cabe señalar que el video fue dirigido por el director francés Gregory Ohre quien buscó retratar de forma simbólica las diferentes culturas que han sido mancilladas por el capitalismo.



Así mismo, "This Is Not America" hace parte de un proyecto en el que profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York han trabajo junto con Residente para identificar las ondas cerebrales, las cuales sirven para crear frecuencias musicales que se convertirían en ritmos