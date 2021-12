Último Día sin IVA de 2021: estos son los productos que tendrán descuento hoy

Ventas que pueden llegar a los $12 billones y que representan un aumento del orden del 20% es la meta que ha previsto la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en el tercero y último día sin IVA que se desarrolla hoy en todo el país.



Eso significa que los comerciantes tienen sus expectativas puestas en esta jornada que arranca a las cero horas de hoy 3 de diciembre y se prolongará hasta las 11 y 59 minutos de la noche.



En horas de la madrugada los colombianos podrán hacer su compras de manera virtual a través de las plataformas digitales. Y a partir de las 6 ó 7 de la mañana las compras se podrán hacer de manera presencial en los establecimientos que hayan dispuesto abrir las puertas de sus tiendas a esa hora.



Las expectativas son grandes toda vez que se está acercando Navidad y que los trabajadores del sector público y de algunas empresas adelantaron la prima a sus empleados.

En razón a ello, se espera una gran demanda en las categorías de juguetes y juegos; vestuario (ropa y calzado) y útiles escolares para quienes ya están alistando el regreso al colegio de los niños.



De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el comercio tiene la expectativa de que se superen las cifras registradas en las dos primeras fechas, en las que se alcanzaron más de $20 billones.



“Esperamos que los colombianos disfruten los descuentos, tanto en los productos exentos, como en los que no lo están, dado que históricamente los comerciantes ofrecen precios bajos en todos los productos durante este día”.



“El pago anticipado de la prima, una iniciativa que propuso Fenalco el año anterior y que tuvo una positiva respuesta por parte del Gobierno Nacional, y el apoyo a estas fechas que mueven el comercio en el último bimestre del año; seguramente continuarán impactando de manera positiva el bolsillo de los colombianos y la generación de nuevos puestos de trabajo como lo han evidenciado, los más recientes informes del Dane”, explicó.

Más sorpresas

Desde ya el comercio organizado ha anunciado una agenda de actividades que en algunas ciudades incluyen madrugones, aperturaa 24 horas, ciudades despiertas y descuentos adicionales, tanto en los artículos que están exentos del IVA, como en los que no están incluidos.



Así mismo, el Presidente de Fenalco hizo un llamado al trabajo conjunto entre el comercio, las autoridades y los ciudadanos para que el país pueda vivir una jornada tranquila, sin aglomeraciones y con el uso de todos los protocolos de bioseguridad y cuidado personal exigidos.



Sobre este último tema, se le consultó al señor Cabal que si podrá haber un aumento de contagios de covid, dado que hoy se pueden presentar más aglomeraciones que los días anteriores.



“La respuesta es no. Si se respetan por parte de los comerciantes todos los protocolos de bioseguridad- que están súper comprometidos y lo han demostrado en los dos días sin IVA- y si los consumidores o los clientes también lo respetan, no hay riesgo”, dijo.



Agregó que “ se ha demostrado que en el comercio organizado no hay riesgos de contagio si se respetan los protocolos de bioseguridad. Ahora, en el comercio informal sí lo hay, por que allí ni clientes, ni comerciantes hacen respetar los protocolos de bioseguridad, pero le quiero decir que ya la población ha adquirido conciencia de que los días sin IVA hay que manejarlos con espacios de tiempo flexibles”.

¿Qué se puede comprar sin IVA?



- Vestuario, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $726.160. Abarca calzado.



- Complementos del vestuario: morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas en general (para sol y recetados), paraguas, pañoletas y bisutería.



- Electrodomésticos: televisores, parlantes, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, estufas y electrodomésticos que empleen cualquier tipo de gas y energía solar, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras, enceradoras de piso, trituradores eléctricos de desperdicios, aparatos eléctricos para preparar y elaborar alimentos, máquinas de afeitar, hornos, planchas y cafeteras, computadores personales y equipos de comunicaciones.

Elementos deportivos

Juguetes

Útiles escolares

Insumos para el agro (algunos)

9,8 billones de pesos sumaron las ventas del comercio en el primer día sin IVA que se realizó este año, 28 de octubre.



10,7 billones de pesos alcanzaron las ventas del comercio organizado del país en el segundo día sin IVA, 19 de noviembre.



12 billones de pesos es la meta que estima alcance hoy el comercio en el tercero y último día sin IVA.