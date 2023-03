“Tarifas de energía se han reducido 2,0% en el país”: Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén

El sector eléctrico del país no es ajeno a la coyuntura económica que atraviesa Colombia y una parte del mundo, por eso, dice Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, gremio que agrupa a las empresas generadoras de energía, que así como se ha afectado el precio de los alimentos y de otros servicios, las tarifas de energía también han sentido ese golpe.



Esto debido a que los componentes que conforman la tarifa, los cuales se actualizan mensualmente, ya sea con el IPP (precios del productor) o con el IPC (precios al consumidor), “no han dejado de crecer, llegando a niveles de inflación que no veíamos en 33 años, y que han impactado a todos los sectores de nuestra economía”.



En entrevista con El País, la ejecutiva habló del panorama del sector y de las inversiones que se requieren, a mediano plazo, para que el país no tenga problemas futuros de suministro.



¿Hoy cómo está la capacidad de generación de energía del país, es suficiente?

Hoy contamos con una matriz eléctrica que tiene casi 19 mil MW (Megavatios), donde el 67% es agua, el 15% es gas natural, el 9% es carbón y 6% combustibles líquidos. Ahora bien, en situaciones climáticas normales la generación renovable se acerca al 80%, y el resto es entregado por generación térmica a carbón y gas natural principalmente.



A hoy tenemos un sistema con un balance positivo entre la oferta y la demanda, sin embargo, este margen desaparece desde el 2026, pues a partir de ese año entramos en una situación donde podría, ante fallas técnicas, la prestación del servicio entrar en un estado de incertidumbre delicado.



Esa es la razón por la cual debemos adoptar medidas como señales claras, desde hoy, para que no pongamos en riesgo el mediano y largo plazo el servicio. La recién anunciada subasta de expansión para los años 2027 en adelante, con incentivos por entradas tempranas desde diciembre de 2025 es un primer paso, que lastimosamente se ve opacado por la incertidumbre en temas como: en quién recae la responsabilidad regulatoria, las iniciativas de control de precios y la misma discusión de reformar las bases de nuestro mercado (leyes 142 y 143).



¿En ese sentido, qué le han pedido al Gobierno?

Aquí al Gobierno le hemos pedido coherencia y mitigación de incertidumbres. La realidad es que las inversiones esperadas podrían superar los $20 billones y ningún inversionista estaría dispuesto a asumir riesgos tan altos para recuperar dichos montos.



¿Si el Gobierno siguen con la idea de congelar tarifas de energía, qué impacto podría tener esto en las empresas generadoras y en el sector?

Cualquier anuncio gubernamental que se refiera a un eventual cambio de un modelo y diseño de mercado exitoso, genera incertidumbre, lo que puede impactar en las inversiones tanto para mantener los equipos actuales como los montos de los nuevos proyectos.



En este sentido, insistimos en la importancia de tomar decisiones basadas en aspectos técnicos con visión de sostenibilidad y sobre todo, bajo el marco de la institucionalidad, teniendo presente que contar con reglas de juego claras es necesario en un sector en el que las inversiones son de largo aliento.



Si el Gobierno construye sus decisiones en conjunto con el sector y los usuarios, teniendo en cuenta los aspectos antes citados, estamos seguros de que las dudas se disiparán y los inversionistas harán las inversiones que se necesiten para tener las plantas que generarán la energía necesaria que consumiremos los próximos años.



¿Pero usted cree que hay alguna forma para congelar las tarifas?

La teoría económica sugiere que el control de precios no es deseable, hay cierto consenso en esto. Entonces de entrada uno diría que hablar de congelar tarifas no es una solución adecuada.



La posición de Acolgen es: en el mediano y largo plazo promover una mayor contratación, ampliar la oferta de generación, a partir de señales de inversión que permitan atender el crecimiento de la demanda, y poner en marcha los proyectos de generación y de transmisión que no han podido culminar por las consultas previas.



¿Las tarifas de energía bajaron?

Desde septiembre de 2022, y gracias a la acción conjunta del Gobierno y el sector privado en el marco del Pacto por la Justicia Tarifaria, las tarifas se han reducido cerca de 2%. Vale la pena resaltar esta reducción desde septiembre de 2022, que representa un enorme esfuerzo combinado del Gobierno y las empresas que hacen parte del sector.



Al respecto, la posición del gremio ha sido la de ser proactivos y no solo reactivos, de manera que en momentos de crisis se brinden soluciones reales.



Acolgen estuvo desde el inicio en la primera etapa del pacto por la justicia tarifaria para brindar soluciones de corto plazo. Ahora, continúa su trabajo para lo que el Ministerio ha denominado como la “segunda fase” del pacto de la justicia tarifaria. Adicionalmente, desde el gremio hemos trabajado en propuestas paralelas para implementar medidas, las cuales hemos presentado al gobierno nacional para ponerlas a disposición de este y seguir trabajando conjuntamente para construir país.



¿A parte de Hidroituango, qué nuevos proyectos energéticos están entrando en operación en Colombia?

Empecemos con una mirada panorámica: hoy tenemos una matriz que supera los 18,8 GW (gigavatio). Tenemos además cerca de 5 GW de proyectos en desarrollo, incluido Hidroituango que va entrando de a poco (el año pasado entraron sus primeras dos unidades).



Con el ingreso de estos proyectos, que en su mayoría son solares y eólicos, deberíamos tener suficiente oferta para atender la demanda hasta 2026, pero necesitamos señales hoy para lo que viene después de 2026-2027.



Muchos de estos proyectos que se encuentran en etapas de desarrollo y construcción se han enfrentado a una coyuntura compleja de manejar y que ha representado retrasos significativos en sus fechas de entrada, por un lado, y un reajuste de cuentas por otro lado, debido al choque macroeconómico. Frente a lo anterior, le hemos pedido al Gobierno Nacional un mayor apoyo, específicamente en temas como los procesos de consulta previa y los procesos de licenciamiento ambiental.



Ahora, en el mediano plazo con la información que tenemos hoy de demanda de la UPME y la energía disponible de los generadores de XM, necesitamos invertir de aquí a 2029, entre $16 billones y $21 billones para atender el crecimiento proyectado de la demanda.



Por supuesto eso puede subir o bajar, ahí está la importancia de planear adecuadamente y enviar las señales regulatorias y de política pública adecuadas.



¿El ingreso a la generación de Hidroituango afecta positivamente las tarifas de energía?

La energía con la que hoy contamos del proyecto Hidroituango es de solo dos turbinas de un total de ocho. Esto significa que tenemos 600 MW de los 2.400 MW con los que el país contaba. Parte de los compromisos de este proyecto iniciaban desde el 2018 y era energía que se necesitaba desde entonces, es decir, que hoy los 2.4 GW estaban descontados con el crecimiento de la demanda y aunque su impacto tendrá un efecto positivo dentro de la formación de precios, lastimosamente no será el esperado pues su ingreso se da bajo un escenario de balance entre oferta y demanda muy diferente al anticipado.



Lo anterior no es un tema menor pues Itugango, junto con los demás proyectos que se encuentran en construcción, aportan energía necesaria para cubrir el crecimiento del consumo de la demanda y garantizar la confiabilidad y eficiencia del sistema, por eso insistimos tanto en la necesidad de articular las acciones desde el Gobierno Nacional para que se cuente con el apoyo necesario en región para cumplir con las nuevas fechas de inicio de operaciones.