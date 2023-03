EPM declaró desierta licitación para construir obras finales de Hidroituango

EPM anunció que declaró desierto el proceso de licitación para continuar con la construcción de las obras finales de Hidroituango, que correspondía a la contratación CRW 167467, para las unidades de generación de la cinco a la ocho. La decisión pone en 'Stand by' al proyecto.



La empresa entregó varias razones. En primer lugar está el hecho de que en la evaluación de la oferta, y durante el plazo de subsanación dispuesto, EPM solicitó en varias oportunidades al Consorcio Ituango PC-SC que suministrara información para acreditar el requisito de la experiencia. Sin embargo, el consorcio no aportó la información antes de la emisión y publicación del Informe de Análisis y Conclusiones.



Le puede interesar: Segunda turbina de Hidroituango sigue sin operar, ¿cuál es la razón?



Luego, el 17 de febrero, la empresa publicó dicho informe, en el que destacaba que la oferta que presentó el consorcio incurría en causales de rechazo, pues el integrante nacional no cumplía con el requisito de participación (experiencia) del proceso de contratación.



El 22 de febrero de 2023 el Consorcio Ituango PC-SC, dentro del plazo indicado, presentó observaciones al citado informe, incluyó información complementaria relacionada con el requisito de participación “Experiencia” y solicitó a EPM modificar los resultados de la evaluación.



Sin embargo, EPM revisó la información y, sobre la inclusión de certificados complementarios, informó que esta no fue tenida en cuenta según los términos del proceso de contratación.



En la evaluación de la oferta económica también se encontró que la misma "presenta desviaciones sustanciales, información inexacta o contradictoria y valores no justificados en relación con los precios normales del mercado, incurriendo en causales de eliminación.



Lea además: Fuertes señalamientos entre Sergio Fajardo y alcalde de Bucaramanga, ¿por qué?



"Es importante informar que la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, adelantó la vigilancia preventiva sobre el proceso de contratación CRW167467 - con el fin de promover la competencia, publicidad de la información, debido proceso y selección objetiva de la mejor oferta. En el marco de este proceso, EPM ha atendido las observaciones y requerimientos por parte del ente de control", dijo la empresa en un comunicado.



Declarado desierto, ahora EPM hará una nueva solicitud pública de ofertas, para lo que solicitará el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República.