Supersociedades asegura que "se vencieron los tiempos" para salvar a Justo & Bueno

La cadena de retail de hard discount Justo & Bueno, de la empresa Mercadería, está a las puertas de entrar a liquidación definitiva. Esto pese a las distintas propuestas de salvamento financiero y operativo que se han anunciado mediáticamente, puesto que, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, “se vencieron los tiempos” y plazos que se abrieron en la audiencia pública del 12 de mayo.



En esa instancia, la Supersociedades ordenó la liquidación judicial de la cadena de bajo costo, pero al tiempo, abrió un plazo de 30 días para que se presentaran nuevas ofertas para salvar la empresa. En ese momento, el fundador de la compañía, Michel Olmi, se pronunció sobre la decisión del juez como “una luz de esperanza para que Justo & Bueno continúe aportando a tantas familias y al país”.



Lea además: Valle del Cauca recibió remesas por más de 500 millones de dólares en primer trimestre



Y desde entonces se han ventilado al menos dos propuestas de salvamento. Una de parte de proveedores, y otra de parte de la compañía Lobbing & Consulting. Esto después de que quedara en vilo la propuesta de un fondo chino, Joining Futures Capital International Limited, que se anunció como el nuevo dueño y que finalmente no prosperó.



Sin embargo, de acuerdo con el llamado de la superintendencia, las nuevas propuestas tampoco se han concretado.



“Ya se vencieron todos los tiempos y es el momento de decidir el futuro de Justo & Bueno”, dijo el superintendente Billy Escobar en entrevista con el diario El Tiempo.



“No se admiten más dilaciones ni hay más plazos”, dijo el funcionario. Aclaró que esta es la última semana para sacar adelante el proceso, e hizo un llamado a que las propuestas que lleguen sean “muy concretas, específicas y razonables (...) Ojalá esas opciones se den porque sería inyectar recursos, cumplir obligaciones pendientes y seguir adelante la operación de la compañía”.



El viernes pasado, uno de los inversionistas que ha anunciado interés en rescatar la compañía informó mediante un comunicado que tres fondos representados por Deloitte estaban “a la espera” de presentar su propuesta ante la Superintendencia de Sociedades.



Lea también: Un criptoactivo vallecaucano, la nueva ‘arma’ para cuidar el planeta



Alfonso Giraldo Castro, directivo de Lobbing & Consulting, es el inversionista que señaló que esta propuesta busca cubrir los gastos de administración desde el 18 de enero hasta la fecha, por un valor de $300.000 millones.



“Dando continuidad al trabajo que se ha venido desarrollando en procura de lograr el salvamento de Mercaderías SAS Justo & Bueno, es grato comunicar que, en nombre de los acreedores que representamos y con el acompañamiento y asesoría permanentes de la firma Deloitte, ratificamos la intención de presentar oferta de capitalización y aporte de nuevo capital para el salvamento de la compañía Mercadería SAS, acogiéndonos integralmente a lo establecido en el Decreto 560 de 2020”, dijo Giraldo en un comunicado.



Previamente, la misma firma Lobbing & Consulting pidió a dueños de bodegas, proveedores de mercadería, arrendadores, prestadores de servicios de valor agregado y empleados, “abrir y vender” como la mejor opción para avanzar en la recuperación.



Esto con miras a salvaguardar los más de 6.000 empleos directos y 19.000 indirectos que tiene la cadena de retail de bajo costo, que se había convertido en el tercer jugador del sector con 18,2% del mercado en Colombia.



“Igualmente, sería pagado todo lo que se adeuda desde el 18 de enero de 2022 a la fecha en la que se tome una decisión definitiva, incluidos en este monto los cánones de arrendamiento y los servicios públicos, entre otros”, prometió Giraldo en su último comunicado.



Sin embargo, como registra El Tiempo, arrendadores y sindicatos han expresado su incredulidad frente a la nueva propuesta.



“Recibimos ese comunicado y otro más en días pasados, pero en ambos casos no se conoce la propuesta concreta y no deja de ser una expectativa más. Puede ser que termine siendo un rescate de fondos, pero continúa siendo una empresa sin activos de respaldo y en 6 meses estemos en las mismas”, afirmó Óscar Bravo, uno de los arrendadores afectados.



Le puede interesar: Crisis económica en el sector de paneleros: gremio inició paro para pedir soluciones



“El liquidador no contesta (nuestras) llamadas ni responde correos y solo se evidencia un alargue de tiempo, como lo puede notar al aplazar tres veces la audiencia. A los trabajadores nos tocó la parte más dura, pues solo a algunos les pagaron EPS, como también incapacidades laborales pendientes, se habla de un número muy pequeño de trabajadores al día”, dijo César Higuita, representante de uno de los sindicatos de trabajadores de Justo & Bueno.



En el proceso ante la Supersociedades trascendió que hoy las deudas totales suman más de $1,7 billones. Más de 5.300 trabajadores y proveedores están en vilo, a esperas de que les resuelvan sus deudas. Justo & Bueno anunció desde mayo del año pasado que sus deudas superaban los $77.000 millones, y que entraba en reorganización. En el proceso también ha trascendido que no tiene activos con los cuales se puedan cubrir las deudas.



Previamente, para el caso del fondo JF Capital, se reportó que esta opción - ya descartada y que nunca llegó - inyectaría alrededor de $2,4 billones para cubrir deudas y poner en marcha un plan de expansión a países como México, Ecuador y Argentina.