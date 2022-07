Crisis económica en el sector de paneleros: gremio inició paro para pedir soluciones

Los productores de panela del gremio Dignidad panelera de 19 departamentos de Colombia enfrentan una crisis económica que viene desde hace siete meses.



Aseguran que la crisis no solo es por el alza de los agroinsumos, sino que también se debe a los productos artificiales que han salido al mercado. Por esta razón, convocaron a un paro que iniciaría hoy y se extendería hasta mañana, 19 de julio, para exigir soluciones al Gobierno.



Denis Ariza Mateus, presidente de la agremiación, denunció que la multinacional Quala S.A está comercializando un producto avalado por la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela) y que, al no tener panela natural, es un engaño al consumidor.



Sin embargo, Carlos Fernando Mayorga, gerente general de Fedepanela asegura que ellos no avalaron ningún producto, " lo que Fedepanela aprobó fue que ese producto se elabore con panela colombiana" y añade que, "en términos de ley, el producto no va en contra de ella. No sé si en términos del nombre se preste para confusión o engaño al consumidor, pero no es una cuestión que dependa de nosotros"



Meteus indicó que el producto Panelada está desplazando el consumo de 60% de la panela tradicional que producen los campesinos colombianos. “Es un engaño al consumidor porque un sobre de este producto tiene solo 29 gramos de panela, el cual endulza un litro y medio de agua. Con nuestra panela natural para endulzar la misma cantidad de líquido tendríamos que utilizar más de 160 gramos”, afirmó.



Para el líder Meteus, el producto si va en contra de la ley, pues lo que hace es adulterar la panela natural. Según él, producir un kilo de panela cuesta $3.370 sin el esquema laboral, pero con este el valor aumenta a $3.700. Sin embargo, los productores están vendiendo la panela a $2.400 y $2.600.