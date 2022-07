¿Por qué Cali está en el top del impulso al emprendimiento? Estas son las claves

En enero de 2021, Crunchbase, una de las plataformas de medición y análisis empresarial más importantes del mundo, puso a Cali en el radar luego de que incluyera en su Top 5 de programas de aceleración en América Latina, a dos programas liderados por la Cámara de Comercio de Cali: Acelera Región (Valle E), realizado en alianza con iNNpulsa Colombia, y Valle Impacta, realizado en alianza con la Fundación Bolívar Davivienda.



Además, en 2021, a pesar de que los ecosistemas de emprendimiento latinoamericanos tuvieron un año difícil, Cali fue la única ciudad del país que subió en el ranking global de ecosistemas de emprendimiento del centro de investigación StartupBlink, ganando 32 lugares con respecto a 2020 a nivel global y pasando del puesto 16 al 14 en Suramérica.



Estos dos reconocimientos representan grandes hitos para el Valle, pues demuestran que en la región son cada vez más las empresas con alto potencial o de alto impacto, es decir, empresas que cuentan con modelos de negocio innovadores, las cuales aportan en mayor medida a la mejora de las condiciones regionales, afirma Sergio Zúñiga, Director de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali.



Así pues, aunque todas las empresas impulsan el crecimiento regional, no todas generan riqueza en la misma proporción. Tanto la OCDE como el Banco Mundial señalan que las empresas de alto impacto en etapa de escalamiento (scaleups) son las que generan más crecimiento económico y crean más empleos.



En Chile, por ejemplo, las scaleups son las empresas que más crecen; a pesar de representar solo el 1% de la masa empresarial, son las responsables de generar el 40% de los nuevos empleos en los últimos tres años.



Recuerda Zúñiga que desde el 2014, la Cámara de Comercio de Cali ha diseñado e implementado programas enfocados en identificar y acompañar emprendedores con alto potencial en las diferentes etapas de crecimiento empresarial, a través de programas propios y en alianza con entidades de orden regional y nacional.

Hacia el éxito

No todos los emprendedores en etapa temprana que han nacido por oportunidad son innovadores. Solo el 21% tiene un modelo con ese perfil.

“En estos 7 años hemos impactado a más de 2.200 empresas con alto potencial en la región y más de 240 empresas en etapa temprana a nivel nacional”.



Algunos de los programas que ha puesto en marcha la Cámara de Comercio de Cali son Valle E, de la mano de la Red Regional de Emprendimiento del Valle; Acelera Región y Aldea, con el acompañamiento de Innpulsa; Valle Impacta, en alianza con la Fundación Bolívar Davivienda; Sistemas de innovación, de la mano de Minciencias, Gobernación y el Sistema General de Regalías, y un programa de emprendimiento corporativo, entre otros.



Estas iniciativas, subraya el directivo, han permitido entender mejor el comportamiento de las empresas de alto impacto. Para hablar de las empresas en etapa temprana, se ha evidenciado que de 1.650 que participaron en Acelera Región 2020, un programa de aceleración para startups, solo el 11% contaba con alto potencial de crecimiento. De este 11%, el 79% proviene de emprendimientos por oportunidad, de los cuales el 26% crece un 26% más que los emprendimientos por necesidad.

Las empresas con modelos de negocio innovadores, aportan en mayor medida a la mejora de las condiciones regionales”. SERGIO ZÚÑIGA

Oportunidad e innovación



No todos los emprendedores en etapa temprana que han nacido por oportunidad son innovadores. Solo el 21% tiene un modelo de negocio innovador, y crecen nada más ni nada menos que un 88% más que los de oportunidad con un modelo de negocio no innovador.



Estas empresas son lideradas por profesionales de 38 años en promedio, la mayoría son hombres (71%) y el 40% aporta habilidades gerenciales a sus organizaciones. Además, las startups que son de alto potencial tienen un promedio en ventas de $71 millones más y tasas de crecimiento de casi $60 millones más que aquellas con modelos de negocio menos innovadores, y cuentan en promedio con 25% más de empleos de tiempo completo. Aquí se rompe el paradigma de que el emprendimiento es únicamente para los jóvenes recién graduados de la universidad: realmente es para personas con más de 10/15 años de experiencia laboral o empresarial.



Al observar la siguiente etapa empresarial de alto impacto: las scaleups, o empresas en etapa de escalamiento, de las 67 que participaron en Valle Impacta 2020, el 44% tiene potencial de continuar creciendo. De estas, la mayoría son emprendedores por oportunidad (78%), mientras que el restante lo hace por razones no pecuniarias (ser su propio jefe, herencia, etc.).



Sin embargo, menos de la mitad cuenta con un modelo de negocio innovador (41%), y presentan crecimientos del 10% más en ventas que los que no son innovadores, 38% más en utilidades, generan en promedio 70 empleos más y proporcionan salarios 10,5% mayores.



Estas empresas son lideradas por profesionales con 41 años en promedio, la mayoría son hombres (78%) y el 25% aportan habilidades gerenciales a sus organizaciones, lo que les permite aterrizar de manera más concreta los temas estratégicos implementados en el programa. A pesar de esto, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer sus habilidades financieras y de mercado.

2200 empresas con alto potencial en la región han recibido apoyo en siete años.

“Así pues, somos testigos de que la región cuenta con un ecosistema emprendedor robusto, con la capacidad de atender y potenciar emprendimientos en etapa temprana y de escalamiento que crecen aceleradamente”, destaca Zúñiga.

El acompañamiento



Con base en lo anterior desde la Cámara de Comercio de Cali, a través de la Plataforma de Emprendimiento Extraordinario, la prioridad es acompañar la creación de empresas con modelos de negocio innovadores, pues sabemos que son claves para la reactivación de la economía y la consolidación de un tejido empresarial más sofisticado, escalable y con tasas de crecimiento acelerado.



Frente a este desafío, Zúñiga hace un llamado a los jóvenes que tienen emprendimiento en etapa temprana y con posibilidades de explorar un modelo de negocio innovador para que participen en Aldea Experimenta Avanzado, un programa que ayudará a acelerar el crecimiento de su empresa a partir de la entrega de herramientas para que vendas más y mejor bajo la metodología Valle E de la Cámara de Comercio de Cali. La convocatoria estará abierta durante los meses de septiembre y octubre; si estás interesado, escribe a: aarcila@ccc.org.co.

El impacto



67 de las empresas que participaron en Valle Impacta 2020, el 44% tiene potencial de continuar creciendo. El 78% fueron o han sido emprendedores de oportunidad, según la CCC.

Con base en lo anterior, cabe destacar que la Cámara de Comercio de Cali considera que si usted es un emprendedor y quiere conectar con programas, servicios, estudios, mediciones de impacto, directorios de consultores y mentores, la entidad es su mejor aliado para el crecimiento.



Por ello, todo lo relacionado en este artículo es una plataforma y un espacio para que el emprendedor y empresario que quiere identificar nuevas oportunidades de negocio pueda generar valor a la sociedad. Lo clave es recibir asesoría para logar el éxito.

Cultura emprendedora



El Valle cuenta con una red Regional de Emprendimiento que es una alianza entre entidades públicas y privadas que funciona desde el 2009. Su objetivo es impulsar el desarrollo de la cultura emprendedora en la región y liderar la toma de decisiones que inciden en políticas que contribuyan a la creación y escalamiento de las empresas.



Hacen parte la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Red Universitaria de Emprendimiento, entidades financieras, cajas de compensación, la Asociación de Emprendedores de Colombia y Cámaras de Comercio del Valle del Cauca, en representación de las redes locales de emprendimiento.



La red local de Cali recibe el nombre de Sistema de Desarrollo Empresarial, el cual agrupa a más de 50 entidades de apoyo al emprendimiento.