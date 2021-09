"No hay causal para terminar contrato de vía Mulaló - Loboguerrero": ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, está comprometida con el Valle del Cauca a sacar adelante los proyectos que son claves para la actividad económica de la región y su conexión con el país.



Manuel Gutiérrez Torres es el presidente de la entidad y en diálogo con El País expresó que una de las futuras obras viales que requiere el departamento para mejorar su competitividad es el corredor Mulaló - Loboguerrero, lo mismo que la terminación de la doble calzada Buga- Buenaventura.



La futura vía de Cuarta Generación, Mulaló - Loboguerrero, lleva un retraso de más de cuatro años por la falta de la licencia ambiental, proceso que aún no está listo y por esa razón la empresa que hará la obra (el concesionario Covimar) informó que no ejecutará el proyecto por la demora en los permisos ambientales.



La buena noticia es que el Presidente de la ANI le dijo a El País que no existe causal de terminación del contrato y considera que la construcción sí la puede ejecutar Covimar. “Vamos a hacer todo lo posible para que se ponga en marcha ese proyecto vial para el Valle del Cauca”, sostuvo Gutiérrez Torres.



También habló de los otros proyectos viales en el departamento, de la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y de la reactivación del tren del pacífico.



En total el Gobierno Nacional invierte en total alrededor de $7 billones en dichos proyectos.



El viernes pasado, el líder de la ANI hizo un recorrido por las malla vial, ya que se puso en marcha la fase de preconstrucción del proyecto nueva malla Vial del Valle del Cauca, que son los corredores de acceso a Cali y Palmira, que fue la primera iniciativa en ser adjudicada de las concesiones de 5G (Quinta Generación) que impulsa el Gobierno.



Esa fase inicia con la operación y mantenimiento de la infraestructura existente, además garantiza para los usuarios el servicio gratuito de grúa, carro taller, ambulancias, y la vigilancia del corredor.



El valor del contrato es de $1,22 billones y estará a cargo de la Concesionaria Rutas del Valle SAS.



¿Cuál es el futuro del corredor vial Mulaló – Loboguerrero. Desde la ANI que se puede hacer para que se haga realidad esa carretera, que es clave para el comercio exterior?



Lo que nosotros podemos hacer es, por un lado, buscar las condiciones para que el proyecto se pueda ejecutar y eso es lo que hemos venido haciendo a través del proceso de licenciamiento ambiental. Por otro lado, solicitar, por supuesto, que se cumpla el contrato de construcción de la obra.



Hay una discusión sobre las causales de terminación del contrato, pero nosotros creemos que no se han presentado y que el proyecto puede ser ejecutado, sin embargo será mediante un tribunal de arbitramento que se decida lo que pasará.

¿Eso quiere decir que no hay razones para que se dé por terminado el contrato?



Exactamente, según la ANI el contrato de construcción se puede ejecutar y en ese entendido lo que nosotros vamos a buscar es que así lo establezca el tribunal de arbitramento que fue convocado para el efecto. Pero si es necesario hacer un proceso de reevaluación en el contrato lo haremos para que la obra se pueda hacer.



Covimar informó que aún no hay licencia ambiental en firme, ¿eso es cierto?



Mire, la licencia ambiental aún no está en firme y es cierto lo que el concesionario está diciendo. La licencia es un acto administrativo que es susceptible de recursos y esos recursos han sido interpuestos, pero cuando la autoridad de licencias adopte la decisión correspondiente el acto administrativo tendrá la firmeza que tiene prevista la normatividad vigente.



¿Pero en la práctica qué falta para que la licencia ambiental quede en firme?



Que se surtan las respuestas de la autoridad de licencias ambientales, es decir la Anla y como consecuencia de esa licencia, si así lo considera la Anla esta quedará en firme.



En días pasados los medios de comunicación informamos que la licencia había sido otorgada. ¿Entonces eso no era cierto?



Mire, desconozco si el acto administrativio estaba en firme, lo que yo sé es que se presentaron recursos que aún están por decidir, de acuerdo con lo que está previsto en el acta.



No hay duda que la demora en el otorgamiento de la licencia ambiental implicará más costos en el proyecto. ¿Será por eso el concesionario pidió la cancelación anticipada del contrato?



Mire, lo primero que debo decir es que Covimar pidió que se reconozca lo que ha pasado, y un amigable componedor de la obra lo reconoció así, Ante la ausencia de la licencia ambiental se reconocía evidentemente una responsabilidad y como consecuencia de ello se presentaba una fuerza mayor prevista en el contrato, eso lo dijo el amigable componedor.



Y lo segundo que está pidiendo el concesionario es la terminación del contrato de concesión como consecuencia de esa fuerza mayor. Esa fuerza mayor es la demora.



Nosotros consideramos que esa fuerza mayor ya ha sido superada o está a punto de ser superada por la Anla.

Pero Covimar también ha dicho que las reglas del contrato se establecieron entre la ANI y ellos, lo que quiere deci que en manos de ustedes está la solución...



Lo que ocurre es que para nosotros no se ha presentado la causal de terminación del contrato de concesión, de hecho a nuestro entender el contrato puede ser ejecutado y lo que tenemos que hacer es buscar que el concesionario lo ejecute y en eso nosotros vamos a trabajar, ya estamos trabajando en ello.

"Esperamos que la adjudicación del contrato para lo que falta de la doble calzada Buga - Buenaventura se haga en el primer trimestre del 2022" Manuel Gutiérrez Torres, presidente de la ANI.

¿En otras palabras, la obra la podrá hacer Covimar?



Así es, y como le digo, vamos a buscar que el contrato se ejecute porque para nosotros no existe en este momento una causal de terminación válida del mismo, pero eventualmente esa será una discusión que deberán dirimir los jueces.



¿Cómo van los otros proyectos viales del Valle?



La malla vial ya arrancó y muy bien, es un proyecto en el que se van a invertir cerca de $2,3 billones, son cerca de 310 kilómetros y van a hacer intervenidos en el Valle. La concesión ya está lista y los trabajos ya van a empezar.



La terminación de la doble calzada Buga - Buenaventura sigue pendiente, ¿ya está lista la nueva licitación?



Mire, nosotros esperamos abrir la licitación en octubre para la finalización de la doble calzada. Estamos avanzando a buen paso con las aprobaciones del Ministerio de Hacienda y surtidas esas aprobaciones el proceso licitatorio será abierto. En cuatro o cinco meses después ya será adjudicado el contrato de concesión. Tenemos previsto estar haciendo esa adjudicación al finalizar el primer trimestre del 2022. Son varios tramos que tiene pendientes la doble calzada. Y eso tiene unos pendientes como el mantenimiento de los túneles y de la vía.



¿El proyecto de doble calzada a Santander de Quilichao y a Popayán en qué va?



Ese es un proyecto que está en proceso de licenciamiento ambiental, falta un pronunciamiento de un amigable componedor que estableció que debían surtir los procesos de licenciamiento. Están avanzando en las consultas previas, esperamos que ese tema quede resuelto a más tardar en tres meses.



Los accesos a Cali y Buenaventura son proyectos viales de quinta generación que está haciendo este Gobierno.

¿En total cuánto se está invirtiendo en proyectos viales en el Valle?



Estamos hablando de que los accesos a Cali y Palmira son cercanos al $1,3 billones. En Buga – Buenaventura son $2,1 billones; en Mulaló – Loboguerrero son $2 billones. En total son unos $6 billones en proyectos de carreteras y a eso se suma otro billón de pesos para el aeropuerto Alfonso Bonilla en su modernización de la terminal para que sea más competitiva



¿Y en los proyectos viales del Cauca cuánto suma la inversión?



En esa región está prevista la concesión Santander de Quilichao – Popayán que es un proyecto superior al billon de pesos, estamos en proceso de estructuración de la concesión Popayán – Pasto que es un proyecto de alrededor de $5 billones.



¿Cuál es el mensaje para los líderes empresariales del Valle y de Cauca?



Estamos trabajando por sacar los proyectos adelante con una visión muy clara de modernización del Valle del Cauca y Cauca.



Ya vamos avanzando con algunos de ellos.

¿Y el tren del Pacífico?



Ese es otro proyecto es que vamos a dejar contratado en el siguiente año. Es la estructuración del nuevo ferrocarril del pacífico, y el siguiente Gobierno hará la contratación del mismo.



La ruta que hemos seguido es la del Eje Cafetero y su conexión con Buga, Cali y Buenaventura. Esperamos que el nuevo Gobierno lo continúe para modernizar toda la red vial.