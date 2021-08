¿Se están recuperando las empresas de la crisis?, esto dice la Andi Valle

El aparato productivo del Valle del Cauca volvió a ‘prender motores’ y las perspectivas para los meses siguientes de 2021 son halagadoras.



Lina Sinisterra, gerente de la Andi, Valle del Cauca, dice que pese a ello aún hay muchos retos, especialmente para las Mipymes.



¿Después de los bloqueos que duraron más de 40 días, la industria regional del Valle ha vuelto a prender motores? ¿Cómo está el panorama en este momento?



Sin duda el empresariado del Valle volvió a ‘prender motores’, lamentablemente muchas Mipymes no lograron superar el golpe del Paro después de venir debilitados de un año de pandemia, pero si algo nos ha mostrado este empresariado a lo largo de la historia es que es resiliente y que se la juega a fondo por el Valle del Cauca.



Esto se puede ver además en un indicador que tiene una relación muy significativa con la actividad económica como la demanda de energía que nos permite monitorear las señales tempranas de la actividad en múltiples sectores de la región. Según la evolución del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), herramienta diseñada por la Universidad Javeriana Cali y el Banco de la República, hasta el mes de julio, la demanda de energía de las grandes industrias y comercios, anticipa una recuperación económica en el Valle y Cali a partir del cese de los bloqueos: el consumo de electricidad, que se desplomó casi la mitad en mayo, presenta una caída muy leve con respecto a la semana pre-paro. En este sentido, se puede afirmar que las empresas del Valle están empezando a recuperarse del durísimo golpe del paro.



¿Ya se percibe una recuperación como la que mostró la industria del Valle en el primer trimestre de 2021 o aún tomará más tiempo?



Se percibe el inicio de actividades en la mayoría de sectores, la continuidad de las diferentes cadenas, pero las heridas de la pandemia y el paro no han sanado en términos operativos. Esto hace que las expectativas todavía sean muy discretas, pero con el tiempo y las condiciones propicias, esa afectación tan grande se puede ir superando.



Para que la economía del Valle retome la senda de crecimiento que se tenía antes del paro es necesario devolver la confianza a los consumidores. La buena noticia es que está mejorando, pero tomará un poco más de tiempo. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide Fedesarrollo mejoró en 14,8 puntos porcentuales con relación a junio. Y en particular en Cali mejoró en 4,4 puntos porcentuales.

¿Cuáles son las tres grandes apuestas de la Andi Valle y del aparato productivo regional para tratar de mantener el buen ritmo empresarial en el segundo semestre y en los siguientes dos o cinco años?



En el corto y mediano plazos, las tres grandes apuestas de la Andi en el Valle del Cauca son apoyar la reactivación económica y social de la región, complementar e impulsar el Plan Nacional de Vacunación en el Valle y aumentar la contribución del sector privado al cierre de brechas sociales en el departamento. Recientemente tuvimos el Congreso Empresarial Colombiano donde se trataron temas y discusiones alrededor de la ‘Reactivación Consciente y Sostenible para Colombia’. Además, este año estamos estrenando una estrategia al 2025 que refleja estos retos y el compromiso evidente del empresariado vallecaucano con la escucha, el reconocimiento de todas las necesidades que aquejan a los vallecaucanos y a partir de allí definimos acciones para involucrarnos, estar presentes y proponer soluciones para el departamento.



Lo más importante es que tenemos hechos para mostrar como por ejemplo la contribución del sector empresarial, en cabeza de los mismos empresarios y, que estamos realizando a través de iniciativas como ‘Compromiso Valle’, una iniciativa dinámica y en construcción constante cuyos resultados se proyectan en el corto, mediano y largo plazos y no sólo como respuesta inmediata a las dificultades de la coyuntura actual.



Así se espera, además, aportar a la reconciliación y reconstrucción del tejido social tan necesarias en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca luego de un periodo de alta incertidumbre y confrontación. Es necesario e imperativo recuperar la confianza de la ciudadanía y de las instituciones que permitan un correcto desarrollo de las actividades económicas.



¿La conservación del empleo actual y la generación de puestos de trabajo es la gran tarea del sector privado y del sector público, vienen trabajando en equipo para lograrlo?



Las empresas del Valle, sobre todo las que representamos en la Andi Valle, son grandes empresas que generan alrededor de 200.000 empleos de calidad para los vallecaucanos y que han hechos esfuerzos titánicos para mantener los empleos que generan y poderlos aumentar sobretodo en población joven.



Además, desde el sector privado se ha trabajado y se viene trabajando en una iniciativa como ‘Compromiso Valle’, donde varias empresas, fundaciones y personas se han unido buscando generar este cierre de brechas en temas económicos y sociales.



Uno de los focos de trabajo es Empleabilidad, donde buscamos profundizar y escalar los programas de formación para el trabajo y acompañar en la búsqueda de empleo formal y de calidad a más de tres mil jóvenes en situación de vulnerabilidad. La Andi Valle, como una de las organizaciones gestoras de la iniciativa, está buscando con las empresas de todos los tamaños desarrollar más y mejores oportunidades laborales para la región. No sólo estamos trabajando para preparar a los jóvenes sino también a las empresas a través de un modelo de rutas de empleo inclusivo con lo que buscamos que las políticas de todas las empresas posibiliten aún más la inclusión y la diversidad en sus equipos de trabajo.



Por otra parte, junto con el Observatorio de Infraestructura del Valle, OIV, de la mano de Propacífico y la Cámara Colombiana de Infraestructura de Occidente, se está realizando un seguimiento permanente a los proyectos estratégicos de infraestructura priorizados del Departamento como la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, la doble Calzada Buga – Buenaventura, Corredor Cali – Rumichaca, y Mulaló – Loboguerrero en donde se generarían miles de puestos de trabajo y se aportaría significativamente a la competitividad del Valle.

¿Cuál es su mayor preocupación en el sector y cuál es su mayor satisfacción?



Es muy difícil de resumir lo que hemos tenido que enfrentar los vallecaucanos en los últimos meses, una combinación de crisis sanitaria, económica y social donde son muchas las preocupaciones que saltan a la vista. Sin embargo, la unión que se ha logrado consolidar entre ciudadanos, instituciones, fundaciones y empresas y que se ha plasmado en la iniciativa Compromiso Valle y otras iniciativas particulares, no tiene precedentes, y estoy segura que el departamento tendrá una nueva oportunidad de consolidarse como una de las regiones más prosperas y competitivas de Colombia.



Tener la oportunidad de apoyar y ser parte del cambio es mi mayor satisfacción, de la mano de un empresariado sensible, muy comprometido y sumado a ponerle el pecho a todos estos retos para convertirlos en oportunidades.



Con ellos hemos empezado un trabajo importante de construcción de reputación a partir del entendimiento de las necesidades y expectativas de los vallecaucanos y de los valores que históricamente han estado presentes en la labor empresarial del sector productivo diverso y sofisticado del Valle del Cauca.



Desde la Andi Valle, defendemos y posicionamos la iniciativa privada de la región, desde hace un año empezamos este trabajo y empezamos a ver los frutos de construir de la mano de las mismas empresas y otras organizaciones aliadas, un trabajo riguroso, medible, acompañado de estrategias y acciones para fortalecer el posicionamiento del empresariado vallecaucano. Un trabajo que nos va a permitir mostrar de manera consistente y permanente todo lo que hace el sector empresarial por el desarrollo de la región.



El Gobierno Nacional es optimista frente al tema del PIB y confía en que este año la economía podrá crecer entre un 6 % y un 7 %, usted cómo cree que puede ser el desempeño en el Valle según esos pronósticos, los ve viables y por qué?



Instituciones como la OCDE, FMI, JP Morgan, Fedesarrollo, ANIF, entro otros, también proyectan crecimientos entre esos rangos. Sin embargo, quisiera referirme a lo que tiene que ver con el Valle del Cauca. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estas instituciones basan sus proyecciones en un mejor desempeño de sectores y actividades como el entretenimiento, el comercio, el transporte, la construcción e industrias manufactureras, actividades muy representativas en la región, creo que la región tendrá también un desempeño muy positivo. Con el aparato productivo que tenemos y con la posible flexibilización de las restricciones, con el avance de la vacunación y las medidas de autocuidado podremos tener una reactivación económica y social interesante.



