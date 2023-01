Inflación, la palabra que inquieta a gremios y ciudadanos en el 2023

Indudablemente la mala noticia en materia económica del año anterior fue la inflación que cerró por encima de las expectativas del mercado en un nivel del 13,12 %.



Según Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, en los primeros meses de este año seguramente continuaremos con unas presiones inflacionarias importantes.



“Ahí va a ser fundamental el rol del Banco de la República, a través de aumentos en las tasas de interés adicionales para controlar esa dinámica inflacionaria y especialmente las expectativas de inflación”, precisó.

Dijo también que el principal reto económico será el control de la inflación, a través de la corrección de los desbalances macroeconómicos (fiscal y cuenta corriente).



Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó que desde hace varias décadas esta variable no presentaba un incremento tan alto, y señaló que el sector que más incrementó sus precios fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 27.81 %. “El reto es generar empleo, poder generar actividad económica y mantener el poder adquisitivo de las familias colombianas”, subrayó.



“Inflación no deja de ser preocupante”

El dato de inflación para el 2022 no deja de ser preocupante y sorprendente, teniendo en cuenta que es una variable que afecta especialmente a los hogares más vulnerables del país, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Para el 2023, agregó, los pronósticos de crecimiento de distintos analistas fluctúan entre 0,5 % y 2,2 %. “Sin embargo, nuestro análisis arroja que lo más probable es que este se sitúe en 1%”. “Claramente esa tasa es insuficiente e impactará la generación de empleo y la capacidad de las empresas de emprender nuevos proyectos de inversión productiva, comprometiendo el crecimiento futuro”, indicó.



Afirmó que la senda hacia un crecimiento alto y sostenido debe fortalecerse. “Este 2023 será difícil, se requerirá el redoblar esfuerzos. Se avanzó apoyando a la demanda con el aumento del salario mínimo. Ahora, se debe pensar en incentivos y condiciones favorables al aparato productivo, para que hacer empresa y quedarse en Colombia sea atractivo. Insistimos en que conviene evaluar una política anticíclica en el frente monetario para favorecer la inversión”.



Anotó que la competitividad debe ser parte de la discusión. “El momento es adecuado dada la revisión del plan de desarrollo que trazará la ruta de años venideros. Hay que avanzar en lo económico y lo social”.



“Podrían bajar las exportaciones”

“La inflación afecta la competitividad de nuestros productos, ahora son mucho más costosos. El crecimiento de las tasas de interés lleva a que ahora sea mucho más costoso el capital de trabajo y esto se refleja en la estructura de costos de las empresas”, expresó Javier Díaz, presidente de Analdex, quien aclaró que esto no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino a nivel mundial.



“Subir las tasas para bajar demanda, resiente la economía. Por eso, mientras en el 2022 el crecimiento fue de alrededor del 8 %, en el 2023 estará en el 1 %. Ahí uno ve el efecto de todos estos fenómenos y particularmente de la inflación que desencadena todas estas situaciones”.



Por tal razón, se prevé que la economía mundial crezca mucho menos de lo esperado e incluso el Banco Mundial habla de la posibilidad de una recesión en las principales economías. “Ese riesgo está ahí, y eso le pegaría a un país pequeño como Colombia, que depende de la dinámica de la demanda internacional para vender sus productos, porque si hay demanda activa en el mercado internacional, vendemos más; pero si cae, pues también caen las ventas”. El año pasado, el sector exportador tuvo un comportamiento muy positivo logrando superar los US$60.000. “El temor para el 2023 es que, para controlar la inflación, los gobierno están castigando la demanda, esto afectaría las ventas, pero no podemos hablar de cifras”, precisó el economista.



Turismo, en aumento



​Las cifras de inflación han generado preocupación, debido a que podrían desincentivar el consumo de bienes de ocio como es el turismo, que ya presenta un alto incremento. Lo anterior, aseguró Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, teniendo en cuenta el último reporte del Índice de Precios al Consumidor, IPC, del DANE, que mostró un incremento anual en los precios del transporte de pasajeros y equipaje en avión del 28 %; y en el de los paquetes turísticos del 14 %, al cierre de 2022.



Durante la pandemia, la agremiación logró que los servicios turísticos estuvieran exentos del IVA, pero a partir de enero de 2023 tendrán un incremento adicional del 19 %, que encarecerá aún más su costo.



Esto, sumado al aumento del IVA en los tiquetes aéreos que también tendrán un incremento del 14 %, adicional al de 2022, una medida que no lograron incluir en la reforma tributaria para que se mantuvieran en un 5%. “Esperamos que esta situación no desincentive los viajes nacionales e internacionales y se den las condiciones para apoyar al turismo como un importante sector de la economía”, manifestó Cortés.



No obstante, reconoció que el turismo es uno de los sectores más reactivadas del país, pues de acuerdo con las proyecciones de la Asociación, basadas en las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para 2023 podría esperarse la llegada de entre 4,9 y 5,1 millones de visitantes no residentes, lo que supondría un crecimiento de entre el 6 % y 10 %, sobre el cierre de 2022 estimado del gremio, correspondiente a unos 4,6 millones. Adicionalmente, calculan que entre 5,1 y 5,4 millones de colombianos saldrían del país este 2023.



"Es un año incierto”

Jorge Bedoya, presidente de la Asociación de Agricultores de Colombia, SAC, calificó el 2023 como un año incierto por varios factores.



Primero, el tema del clima, pues si bien hubo un pequeño respiro a finales del 2022, el 2023 llegó con lluvias, inundaciones, y deslizamientos que han taponado carreteras como en Rosas, Cauca, que complica el escenario para ciertos departamentos productores de alimentos.



Es el caso de Nariño que produce 348 mil litros de leche diarios, y donde se espera una producción de papa para el primer semestre de 600 mil toneladas, además de ser el quinto departamento productor de panela y es muy importante en otros productos. “Entonces, esta variable del clima genera incertidumbre desde la lógica de la oferta para esos productos”, indicó.



Segundo, el hecho de que la tasa de cambio se mantenga en niveles altos, esto impacta el costo de los insumos. Si bien los precios internacionales de alguno de los insumos han presentado un cambio en su tendencia, esos precios no han llegado a niveles del 2020.



A lo anterior se suman las tasas de interés donde aún no se ven unas reducciones. El Banco de la República no ha anunciado que empiecen a bajar porque la inflación el año pasado fue del 13,12 % y se esperaba una cifra menor.



Entonces, por el lado de los costos de producir comida, el escenario no es el mejor. “Esto genera unas expectativas complejas no obstante se ve que en algunos casos el consumo de alimentos tiene una buena dinámica y esto también ha provocado la presión inflacionaria porque hay una buena demanda”, explicó Bedoya.



Y agregó: “Yo le diría que hay algo de incertidumbre por algunas variables, algunas de ellas externas. Por ejemplo, no saber cuánto va a

durar la invasión de Rusia a Ucrania; lo que pase en materia de recesión en los Estados Unidos, si va a haber o no; de si eso baja los precios de los commodities. Entonces ahí están nuestras inquietudes para lo que pueda ser el desempeño de nuestro sector en este año”.



​

Retos para el país

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, afirmó que no están viendo un descalabro económico en el 2023, toda vez que el crecimiento que estiman para este año es del 1,5 %, aunque naturalmente bastante por debajo de lo que se registró el año pasado.

Lo que podría evitar esta caída en la actividad económica sería la aceleración de la ejecución de obras de infraestructura pública para generar actividad productiva y también empleo.



Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, subrayó que parte de la estabilidad económica dependerá del uso que se dé a los recursos provenientes de la reforma tributaria, es decir, qué porcentaje de esta se dedique a reducir el déficit y reducir la deuda.



Jorge Bedoya, presidente de la SAC, manifestó que se deben subsidiar las tasas de interés, pero esto demandará mayores recursos de los asignados el año pasado a Minagricultura. Igualmente, masificar el aseguramiento de cosechas a propósito de lo que pasó en Rosas, Cauca; e indiscutiblemente la inversión en bienes públicos como son las carreteras, vías secundarias, terciarias y primarias, así como hacer una reforma laboral al campo, donde la tasa de informalidad laboral es del

86 %.



Pero los retos también alcanzan a los colombianos en el propósito de disminuir la inflación este año.

Analistas coinciden en que no es un buen momento para adquirir créditos debido a las altas tasas de interés que han encarecido el costo de los mismos (consumo, comercial e hipotecario). Asimismo, recomiendan comparar precios a la hora de comprar, aprovechar las ofertas y ahorrar.