Gremio de transportadores, complacido por anuncio del Gobierno de no subir precio de los peajes

Luego de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunciara ayer que los peajes que administra la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI y el Instituto Nacional de Vías, Invías, no subirán de precio este 2023, el gremio de los transportadores se mostró complacido con la noticia.



Representantes del sector aseguraron que esta fue una decisión acertada por parte del Gobierno, pues les demuestra que sí va a cumplir con la promesa de compensar el incremento del precio de los combustibles.



Javier Jaramillo, gerente de la empresa Expreso Palmira, manifestó que este anuncio representa un enorme alivio en la canasta del transporte, pues el pago de peajes representa más del 7% de los gastos generales de los vehículos que incluyen combustibles, conductores y compra de repuestos.



Por su parte, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, aseguró que recibieron la decisión con agradecimiento.

“El transporte de carga necesita una ayuda del Gobierno y ya nos anunció que el precio de los combustibles estará congelado hasta junio y ahora con esta noticia, pues estamos complacidos, ya que los costos están elevados al 70% en promedio”, dijo Medrano.



Similar apreciación tuvo Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, quien aseguró que esta medida no solo les brinda un respiro en los costos de operación de los vehículos, sino que envía un mensaje a los operadores de las carreteras que escudan el mantenimiento de las vías en el derecho a obtener aumentos.



Entre tanto, Juan Alberto Medina, quien vive en Palmira y trabaja en Cali, dijo que esta noticia le resulta de gran ayuda para sus finanzas, pues viaja todos los días en su vehículo particular y esto le va a significar un ahorro enorme en sus gastos de viaje.



“Tengo tarifa diferencial y pago en el peaje $5.100 ida y el mismo valor de regreso. Si queda el mismo valor este año, me va a ayudar para el pago de gasolina, que sí subió notablemente y hoy los conductores pagamos más de $10.000 por galón”, sostuvo.

Lo que dijo el Ministro

El ministro Guillermo Reyes aclaró que la medida aplicará únicamente para los peajes nacionales, ya que las tarifas de los departamentales las definen las administraciones locales.



El ministro Reyes agregó que la decisión se tomó por orden del presidente Gustavo Petro y anotó que, actualmente, la ANI tiene 113 peajes y hay 20 en camino de las 29 concesiones que avanzan en Colombia, mientras que el Invías tiene 30 casetas. “Aclaro que hay unos peajes departamentales, por ejemplo, el de la vía a Sibaté, que está a cargo de la Gobernación de Cundinamarca; hablo de peajes nacionales”, recalcó el Ministro. Advirtió igualmente que la Concesión Pisa en Valle, que incrementó el valor de los peajes desde el 1 de enero, deberá regresar al precio actual.



Según explicó la ANI, con el pago de los peajes “se asegura el mantenimiento, la rehabilitación y operación del corredor vial”, es decir, que lo que paga termina invertido en las carreteras por las que transita, es por ello, en parte, por lo que no es sencillo tener una tarifa estándar.

Como cada caso es diferente, y las inversiones hechas también se requiere de un cálculo técnico que, según Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, comprende “ el costo de la obra, la operación y el mantenimiento de ese espacio”.



Cabe recordar que cada año, las tarifas de los peajes aumentan según el dato de inflación suministrado por el Dane y para este año (2023), los montos deberían subir 13,12%, según el IPC de 2022.

Los peajes en el Valle

El Invías recordó que opera un total de 48 peajes en el país, de los cuales diez están en el Valle del Cauca:



- Cencar: vía Cali - Yumbo

- El Cerrito: vía Palmira - Buga

- Ciat: recta Palmira - Cali

- Estambul: recta Cali - Palmira

- Mediacanoa: vía Yumbo - Mediacanoa

- Paso de La Torre: vía entre Paso de La Torre - Siberia

- Rozo: vía Palmaseca - El Cerrito

- Toro: vía Roldanillo - La Virginia

- Loboguerrero: vía Buenaventura - Buga

- Río Frío: vía Mediacanoa - Roldanillo



Las casetas que hacen parte de la Concesión Proyectos de Infraestructura, Pisa son: - Betania: vía Buga - Tuluá con diez carriles en ambas direcciones.



- Uribe: vía Tuluá - La Paila con ocho carriles en dos direcciones.

Los peajes que cuentan con tarifa diferencial son los de Rozo, Cencar, Estambul y Ciat.

Los precios

En los peajes de Ciat y Estambul, los vehículos de categoría 1, pagan $9.600 y quienes cuentan con tarifa diferencial, en esa misma categoría, cancelan $5.100.