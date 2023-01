Furor por 'La Pola': el revuelo que causó la nueva moneda de $10.000 en Colombia

Después de 200 años ‘La Pola’ vuelve a causar revuelo en el país y Cali no fue ajena a esta euforia.

Desde tempranas horas de ayer, cientos de caleños se apostaron en largas filas a las afueras de la sede del Banco de la República, para obtener la moneda conmemorativa del bicentenario de la inmolación de la heroína nacional.



Al igual que hace dos siglos, el nombre de Policarpa Salavarrieta, la mujer que fue pieza clave para la independencia del país, sonó en cada una de la ciudades donde el Emisor tiene sedes ¿La razón? La puesta en circulación de la moneda de $10.000 que lleva la efigie de la heroína.



Juan Carlos Calle, gerente administrativo del Banco de la República, regional Cali, dijo que no se esperaban la acogida que tuvo la moneda. Fue tal el revuelo que las 800 piezas que llegaron a la ciudad no alcanzaron a cubrir la alta demanda.



“Esta moneda conmemorativa viene de un orden legal de la Ley 1903 del 22 de junio de 2018, en donde le dicen al Emisor que para conmemorar el bicentenario del sacrificio de la Policarpa Salavarrieta se acuñe una moneda conmemorativa y pidió que fueran 20.000, una cifra que resultó pequeña para la gran demanda”, dijo el Gerente de BanRepública.



Agregó que no se acuñarán más monedas y que las que salieron fueron repartidas entre Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Honda y Manizales.



“Generalmente los mayores usuarios de este tipo de monedas son los coleccionistas, que son las personas que gustan de conocer la historia a través de los billetes y las monedas en circulación del Banco de la República”, explicó Juan Carlos Calle.



La moneda conmemorativa, que tuvo un valor nominal de $10.000, es de curso legal y podrá ser utilizada para realizar cualquier tipo de transacción monetaria.



Hubo quienes prefirieron comprarla con estuche especial por un valor de $19.000, como Alejandro Payán, un coleccionista de monedas que hizo fila desde las 5:00 a.m.

“El valor de esta moneda va más allá del costo nominal, pues ella refleja el valor de nuestra historia” aseguró.



La moneda, que fue elaborada en cobre y níquel, tiene en una de sus caras el rostro de ´La Pola’, sacado del retrato pintado por José María Espinosa en 1885. Al reverso está la casa de la heroína ubicada en Guaduas, Cundinamarca, construcción, con muros de bahareque y techo de palma.